El EDM A Estrada consigue plaza para disputar la liga EBA

a estrada / la voz 27/05/2020 19:54 h

La Federación Galega de Baloncesto ratificó en la reunión de su comisión delegada celebrada esta semana la adjudicación de las plazas de ascenso desde Primera Nacional a la liga EBA. En la categoría masculina ostentaba el liderato el EDM A Estrada al paralizarse la competición por el estado de alarma y será, junto al Baloncesto Costa Ártabra, los dos equipos gallegos que salten a la competición de plata. Al menos que cuenten con el derecho para hacerlo, en espera de la decisión que adopten los clubes sobre aceptar o no ese salto a la EBA en la temporada 2020-2021.

La ratificación del ascenso, sin ningún paso previo a modo de fase o play off, se recibía con alegría en el seno del club estradense pero también con cautela. Su presidente, Alfonso Sanmartín, se mostraba ayer contento tras refrendarse la adjudicación de la plaza en la liga EBA pero cree que habrá que abrir un período de análisis antes de tomar la decisión de ejercer o no ese derecho. Y no solo por cuestiones económicos, porque -dice- «para el dinero siempre puedes buscar una solución, buscar más ayudas, pero el dinero no lo arregla todo».

La principal preocupación radica en la confección de la plantilla. Sanmartín se pregunta si merece la pena deshacer un equipo conformado sobre todo con jugadores de la zona para fichar fuera con el fin de reforzarse para mejorar en competitividad en la EBA. «Hay que respetar a los que consiguieron que subiésemos, porque se puede decidir prescindir de cinco o seis pero si dentro de dos años, si bajamos de nuevo a Primera Nacional, les llamamos para venir será difícil que lo hagan», reflexionaba el presidente del EDM A Estrada. «Tenemos que ser muy serios porque hay clubes que apostaron por fichar tras un ascenso y al final terminaron deshaciéndose; debemos evaluar hasta dónde podemos llegar porque además si incorporas jugadores de fuera pagándoles, también tendrás que hacerlo con los de casa», comenta.

Sanmartín reconocía que en Primera están cómodos por estructura de club y plantilla, pero militar en liga EBA supondría cambios profundos, tanto de costes como desplazamientos e implicación. Prevé que cuando se suavice más el estado de alarma haya reunión de directiva, técnicos y jugadores para analizar los pros y contras del ascenso. Tienen hasta julio para refrendarlo.