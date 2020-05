O PSOE lalinense fala da improvisación do goberno e deixar de lado a Carvalho Calero

0

La Voz de Galicia

lalín / la voz 15/05/2020 22:36 h

O PSOE de Lalín mostrou onte a súa sorpresa polo feito de que a única actividade programada polo Concello no Día das Letras Galegas deixe á marxe a Ricardo Carvalho Calero, o escritor conmemorado no 2020. A pesares do seu recoñecemento ás figuras de Varela Buxán e Ramón María Aller, que centrarán a mesa redonda que programou o goberno local nesta data, para os socialistas «xamais debería deixar de lado a autor homenaxeado e á súa obra». Consideran que o debate sobre esos dos ilustres veciños «tería cabida de xeito paralelo nesta ou noutras ocasións, pero é un erro eclipsar no seu día a Carvalho».

A formación socialista tilda de «metedura de zoca» a iniciativa municipal, que achacan «a falta de traballo e a improvisación», especialmente en áreas como a de Cultura. Lembran que sabíase dende hai moito tempo que as actividades das Letras Galegas non poderían ser presenciais, «pero lonxe de traballar nunha programación telemática atractiva que servise para impulsar nestes momentos difíciles o labor de artistas locais, actuouse de novo a última hora e sen ningunha planificación». Critican a xestión de Begoña Blanco ao fronte de Cultura, afirmando que «a súa xestión non está a altura» e que percibe un «soldo esaxerado».