Luis Souto pesca el campanu del Ulla en una repentina jornada de apertura

La Voz de Galicia rocío garcía

a estrada / la voz 05/05/2020 21:07 h

El inicio de la temporada de pesca del salmón estuvo marcado este año, como casi todo, por la crisis sanitaria del coronavirus. Tradicionalmente, la temporada se abre el 1 de mayo. Esta vez no pudo ser ni el 1 ni el 2, ya que aunque desde el sábado estaba permitida la práctica deportiva, todavía no estaba claro si la pesca entraba o no dentro de las actividades autorizadas. El BOE del 3 de mayo tampoco concretó nada al respecto, así que la tensión se mantuvo entre los pescadores hasta la tarde del lunes, en la que la Consellería de Medio Ambiente emitió una nota interpretativa en la que dio vía libre a la actividad de los pescadores con las restricciones que implica la práctica del resto de las actividades deportivas.

Los pescadores no pudieron reaccionar más rápido y este martes al despuntar el día, los deportistas con permisos para ese día que se ajustaban a los supuestos permitidos se apostaron en el río. Fueron solo tres, ya que la práctica deportiva solo está permitida dentro del municipio de residencia -salvo para deportistas federados de alto nivel, que en el caso de la pesca gallega son escasos-. Los afortunados que estrenaron la temporada fueron los estradenses Luis Souto Ares, José Manuel Cobas Delgado y Gonzalo Tato Puente.

Un ejemplar de 5,9 kilos

El campanu del Ulla se lo llevó Luis Souto Ares, un vecino de Santa Cristina de Vea natural de la parroquia de Couso. Fue arrancado de las aguas del Ulla a las 8.22 horas en el coto de Ximonde, en el puesto conocido como O Bote. El campanu fue un ejemplar salvaje que pesó 5,9 kilos y midió 79 centímetros. Luis Souto lidió con el pez más de diez minutos hasta conseguir llevárselo a la sacadeira, empleando la cucharilla como cebo.

Primer trofeo para Cobas

Poco tiempo después su compañero José Manuel Cobas Delgado consiguió hacerse con el segundo ejemplar de la jornada. Serían las 8.45 de la mañana, también en el puesto de O Bote, en el coto de Ximonde. José Manuel, vecino de Santeles, utilizó la cucharilla como cebo y logró regresar a casa con un ejemplar salvaje de 4,6 kilos de peso y 75 centímetros de longitud. A pesar de sus años de experiencia en la pesca, para José Manuel Cobas el de este martes ha sido el primer salmón arrancado al Ulla.

Gonzalo Tato se quedó sin trofeo en la jornada de mañana. No obstante, tenía previsto regresar al Ulla en la franja deportiva de tarde -de 20.00 a 23.00 horas- para intentar hacerse con el tercer ejemplar.

Solo se podrá pescar en el concello de residencia y solo los federados podrán acercarse en vehículo

Ante la falta de concreción sobre la pesca deportiva en las órdenes publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la ausencia de respuesta por parte del Ministerio de Sanidad a la carta remitida por las Consellerías de Medio Ambiente y Mar sobre esta cuestión, la Xunta se ha reafirmado en su consideración de que la práctica de la pesca fluvial ha de considerarse una actividad deportiva y no agraria. Por lo tanto, la Xunta entiende que el Estado permite de forma implícita la práctica deportiva de la pesca tanto en su versión de actividad deportiva no profesional al aire libre como en el caso de la pesca federada.

No obstante, existen unas limitaciones a mayores de las de la propia Consellería de Medio Ambiente. La primera se refiere a la limitación territorial. Solo los pescadores federados profesionales y calificados de alto nivel pueden moverse por toda la provincia y pescar sin más limitaciones horarias que las de Medio Ambiente. Sin emabargo, en Galicia apenas hay pescadores en este grupo. El resto de los deportistas federados solo pueden pescar en su municipio de residencia. Pueden acceder a la zona en vehículo y pescar dos veces al día, en las franajas para la actividad deportiva de mañana y tarde, de 6.00 a 10.00 y de 20.00 a 23.00. Los pescadores no federados podrán pescar en su municipio, pero solo en una de las dos franjas horarias y sin hacer uso de vehículo motorizado para acceder a la zona fluvial.