La crisis sanitaria frustra el Día del Libro pero incentiva las ventas diarias

La Voz de Galicia

a estrada, lalín / la voz 22/04/2020

23 de abril. Día del Libro. La efeméride está este año condenada al olvido, eclipsada por una crisis sanitaria que ahoga cultura y economía. Solo las librerías que venden prensa siguen abiertas y las calles están casi vacías. Por eso la Federación de Librarías de Galicia ha decidido posponer este año la celebración de una jornada en la que tradicionalmente las ventas se incrementaban ayudadas por el 10 % de descuento aplicado en todos los libros.

Un cartel en el escaparate de la librería Faro de A Estrada anuncia el aplazamiento del Día do Libro. «Verémonos nas librarías despois do confinamento», invita. No habrá pues descuentos hoy en las librerías abiertas. Salvo excepciones. Como la librería Conto Contiño de Silleda. «O Día do Libro celebrarémolo cando se decida e entón faremos iniciativas que tiñamos preparadas, como sacar uns marcapáxinas ou un concurso de debuxo. Pero este xoves un descontiño do 10 % farémolo tamén para ter un detalliño cos clientes», explica la librera, Ana María García. Este establecimiento es uno de los que ha notado estas semanas un repunte en la venta de libros. «Sobre todo nos de adultos. Nalgo hai que pasar o tempo nesta situación», dice. «Véndense moi ben a novela policiaca, os premios Planeta e a comedia romántica, que se sae do bucle de desgracia que hai no ambiente», comenta.

También en la librería estradense Faro notan un ligerísimo repunte en las ventas de libros, aunque los materiales para manualidades o las impresiones de tareas escolares se imponen.

El auge de los pasatiempos

Ese leve incremento lo están detectando también en la librería Dalvi de Lalín, en los títulos infantiles sobre todo, aunque también se venden bien ediciones de bolsillo para adultos. Desde el establecimiento lamentan la paralización de los envíos de las novedades, como el número 17 de la colección Los Futbolísimos o el 8 de La diversión de Martina. «De todas formas o que máis vendemos é material para manualidades, fotocopias e pasatempos. Na miña vida tantos vendín», dicen.

En la librería Durán (A Estrada), que no han detectado repunte en las ventas de libros, confirman el auge de los pasatiempos, cuadernos de caligrafía o problemas y material diverso para manualidades.

Silleda y Fernando Ónega homenajean a José Espiño Matos

Silleda celebrará hoy un Día del Libro tan atípico como especial. La Fundación Baiuca Verdescente homenajeará a José Espiño Matos, «o cura da Bandeira», que vive en la residencia de mayores de Silleda y es un gran amante de la lectura y la investigación. El homenaje será un evento virtual por videollamada -a las 11.00 horas- en el que participarán el periodista y escritor Fernando Ónega, José Espiño y su familia, Baiuca Verdescente y el alcalde de Silleda, Manuel Cuiña. En el acto se le hará entrega a José Espiño de un libro dedicado por Fernando Ónega.

El club de lectura de la Casa das Letras celebra la fecha con una lectura colectiva de «O Principiño»

La pandemia no ha frenado la actividad del Clube de Lectura de la Casa das Letras de A Estrada. Según explica su coordinadora, Neves Soutelo, los grupos continúan reuniéndose echando mano de las aplicaciones Zoom o Skype. Además, para fomentar la lectura durante el confinamiento, el Clube de Lectura se ha abierto a todo el mundo. Los interesados solo tienen que contactar con el grupo a través de las redes sociales Facebook, Instagram o Twiter o enviar un WhatsApp al número de teléfono 654 955 910. Con ello se les facilitan los libros propuestos desde el club en formato pdf y se les invita a participar en las reuniones virtuales de debate quincenales.

El club no ha querido dejar de celebrar el Día do Libro. Para festejarlo ha promovido entre sus socios una lectura colectiva de la obra O Principiño cuyo resultado ha sido un vídeo que hoy se compartirá en las redes sociales.

Además, el club invita a todo el mundo a enviar esta semana un pequeño vídeo recomendando su libro favorito, leyendo un fragmento que le guste especialmente y mostrando la portada e indicando título y autor. El objetivo: animar a los estradenses a aprovechar el parón obligado para engancharse a la lectura.