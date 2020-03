«Isto é un atentado contra o pequeno comercio. Moitos non van volver abrir»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia R. G. O. P. J. B.

a estrada, lalín / la voz 16/03/2020 21:11 h

«Isto é un auténtico atentado terrorista contra o gremio». Así de tajante se muestra el presidente de la Asociación de Comerciantes de A Estrada (Acoe), Alfredo González, que no hace más que recoger el sentir general del comercio local. El mismo que aflora en decenas de publicaciones en redes sociales en las que autónomos y pequeños comerciantes se preguntan cómo van a hacer frente a sus gastos fijos sin ingreso alguno en al menos quince días.

«Somos conscientes da necesidade do peche, pero non podemos pagar o pato sempre os mesmos. Os gastos a fin de mes vannos matar. Alquileres, persoal, electricidade, auga, Seguridade Social, pagos de IVA e de IRPF, créditos, hipotecas... Imos ter que facer fronte a todo iso sen ingresos», explica. «As medidas sanitarias podemos entendelas, pero estamos indignados coas medidas fiscales. Que nos permitan pagar dentro de seis meses é un absurdo porque se non ingresamos non poderemos pagar nin agora nin despois. Isto vainos rebentar a todos», asegura Alfredo González.

«Xa hai moita xente que se está indo ao paro porque isto non hai comercio que o dea resistido. Non é que non o deamos soportado quince días, é que non o damos soportado máis de tres ou catro. Os que temos empregados, ¿qué facemos con eles? ¿Deixámoslle de pagar estes días? ¿Ou obrigámoslle a coller as vacacións? Liquidez para pagarlle o salario non imos ter se non hai ingresos», asegura.

«Sempre pagamos os pratos rotos os mesmos e non pode ser. Temos empresas, pero para chegar a fin de mes andamos sobre alfileres. Se hai que arrimar o ombro temos que arrimalo todos», comenta el presidente de la Acoe. «Fóra Seguridade Social, fóra créditos e fóra hipotecas. Sen medidas reais de apoio non imos sobrelevar o peche. Eu teño 4.000 euros en créditos todos os meses. ¿De onde os saco?», cuenta Alfredo González.

«Só levamos uns días nesta situación e xa hai moita xente do gremio que non durme polas noites, que está mal dos nervios e que vai cara a depresión. Todos os días ao levantarse son números negativos. Vai haber quen deixe de ingresar 80.000 euros nun mes. ¿Que comercio se pode permitir un negativo de 80.000 euros?», se pregunta.

«Quérome acordar tamén da xentiña que tira todas as noites pola caixa para comer ao día seguinte. Porque os hai. Coñezo o ben o comercio tanto na Estrada como en Lalín e sei que hai sectores que viven do que fan ao final do día», lamenta.

Muerte asegurada

El presidente de la Acoe está seguro de que el cierre, sobre todo si se sigue prolongando, «vai a ser a morte de moito comercio e vai supoñer impagos a moitos traballadores». «Hai xente que xa non vai poder volver abrir a porta», augura Alfredo González.

El portavoz de los comerciantes pide al Gobierno un poco de empatía con el sector. Solicita que, al menos, se tome el ejemplo de Italia y se exima a los comerciantes de los pagos a la Seguridad Social correspondientes al período de cierre. Para el presidente de la Acoe lo ideal es «que se corten todos os pagos». «Senón ímola liar», advierte.

Yolanda Mato, de Ecos: «Las ventas del día del padre al garete, es todo un desastre»

La presidenta de Ecos de Silleda, Yolanda Mato, lanza una demanda al Gobierno de ayuda a los autónomos porque son quienes integran el comercio en la zona, indica. Apunta que el cierre por el estado de alarma coincide con una semana de ventas importante como es San José y el Día del Padre: comercios de distintos sectores tienen mucha inversión hecha para esa fecha y «se va al garete, es todo un desastre». Mato apunta que teme ya el cierre de 15 días, pero prefiere no pensar en que se prolongue. Por eso demanda, al menos, no pagar la cuota de autónomos, una mínima ayuda de la administración en esta situación. Porque señala que tienen que cumplir con la planificación del pago de mercancías, «y de dónde sacas ese dinero si tienes cerrado y no vendes», se pregunta.

También Lupe Pampín, al frente del colectivo cruceño, difunde entre los asociados la petición en change.org para no abonar autónomos. Porque las pérdidas serán enormes, con sectores como ropa y calzado que tienen ya adquiridos los artículos de temporada sin poder vender: «E me dá que en Semana Santa igual seguimos na casa. E as letras hai que pagalas». Esta nueva crisis económica será muy dura indica, aunque apunta que lo primordial es la salud.