Suspenden la charla de Mar Romera en A Estrada por el protocolo del coronavirus

10/03/2020 12:22 h

La Consellería de Educación ha decidido suspender la charla de la psicopedagoga Mar Romera prevista para esta tarde en A Estrada debido a los protocolos de actuación en relación con el coronavirus. La ponente, autora del modelo pedagógico Educar con tres C: capacidades, competencias y corazón, es una autoridad nacional en el campo de la educación emocional y trabaja impartiendo charlas a docentes y escuelas de padres por todo el país. Aunque la experta no está enferma, su periplo previo por centros de todo el país ha hecho que la Consellería, por razones de prudencia, haya decidido aplazar una charla dirigida a la comunidad escolar. Se supenden además las conferencias previstas para los próximos días en Forcarei y Cerdedo-Cotobade. La Consellería y los concellos intentarán reprogramar las charlas y fijarlas en otra fecha antes de final de curso. No obstante, antes la ponente tendrá que reorganizar su agenda ante este imprevisto.