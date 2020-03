El Atletismo A Estrada logró cinco medallas en el gallego sub-16 y sub-20

0

La Voz de Galicia

a estrada / la voz 09/03/2020 21:00 h

El Atletismo A Estrada regresó con cinco medallas -un oro, una plata y tres bronces- del Campeonato Gallego de Pista Cubierta sub-16 y sub-20 disputado en Ourense. La victoria la conseguía Arauia Al Bachere en los 600 metros lisos en categoría sub-16, con una gran carrera desde la salida con un tiempo de 1:44:87. Su compañera Laura Carracedo terminaba segunda en los 3.000 metros lisos, donde fue marcando los tiempos desde el inicio ayudada por Sara Guedes, de la Atlética Lucense. Ambas entraron en el mismo segundo, pero se conformó la estradense con la plata, con 10:53:82 que además le supone obtener la mínima para el Campeonato de España de Pista Cubierta.

Sin dejar la categoría sub-16, Sergio Prieto corría los 1.000 metros lisos, tirando desde el inicio aunque a falta de 300 tuvo que bajar el ritmo, para terminar con un bronce y un tiempo de 2:48:03, que supo a poco ya que hace semanas había logrado la mínima nacional. Completó el medallero Sonia Rivadulla, con un bronce en los 60 metros vallas, con mejor marca personal, 9.74 y cerca de la mínima para ir al nacional. Mientras, en los 300 metros buscó esa mínima en la semifinal, pero no salió y ya no disputó la final. Eva Gil no llegó a la final de los 60 metros lisos, siendo décima, y Samuel Carracedo, fue el décimo tercero en vallas.

En sub-20, Efi Prieto consiguió el bronce en salto de longitud, con 4,40 metros, y se clasificó para la final de los 60 metros lisos que declinó disputar.