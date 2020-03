Cuíña cifra en 56.000 euros la campaña navideña de comercio y lamenta el escaso retorno

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia j. b.

lalín / la voz 06/03/2020 22:19 h

Compromiso por Lalín (CxL) cifró ayer en 56.000 euros el coste para las arcas municipales de la campaña de promoción del comercio durante Navidad. Su coordinador, Rafael Cuíña, lamentó que pese a la significativa cuantía económica hubiese «escaso retorno». Sin querer entrar en una nueva guerra con la concejala de Comercio, Karen Fernández, tras sellar la paz en el último pleno, le pide a ella y al propio gobierno local que valoren si «esa inxente cantidade de cartos se corresponde co efecto alcanzado».

Cuíña lamentó que el actual equipo de gobierno del PP «gasten sen mirar, aproveitando o diñeiro aforrado no anterior mandato». Aludió a las quejas que les han transmitido comerciantes y consideró que con esa campaña «o que fixeron foi tirar os cartos dos lalinenses».

Por otra parte, el coordinador de CxL felicitó a la Asociación de Empresarios de Deza (AED) por sumarse a la reivindicación de rebaja del peaje de la AP-53, aunque mostró su sorpresa porque ese pronunciamiento llegase en precampaña electoral. Consideró que tanto su presidente como otros directivos pudieron transmitir esa demanda al presidente autonómico o conselleiros como el de Industria con los que tuvieron encuentros. Cuíña aludió a que la patronal dezana tenía mecanismos suficientes para pedir esa reducción de tarifas de la autopista hasta Santiago: «isto ten certo tufillo, pero eu respecto a petición».

Personal del Concello

El coordinador de CxL también entró ayer a valorar las últimas declaraciones del secretario de Organización de Comisiones Obreras en Pontevedra, José Luis García Pedrosa, sobre la situación del personal laboral del Concello. Resaltó que CC. OO. en las elecciones «son o sindicato do PP, pero desexarlles o mellor, aunque a situación dos traballadores é culpa de CC. OO. polo que tragou co anterior goberno de Crespo». «As liortas coa CIG e que perderan as eleccións non foi culpa do anterior alcalde», recalcó, para insistir en que se trata de un sindicalista favorable a los intereses de los populares, como ya demostró en anteriores etapas en la Diputación y en el Concello lalinense con José Crespo de alcalde.

Críticas por las denegaciones para acceder a contrataciones

Rafael Cuíña no quiso entrar en la polémica abierta sobre las contrataciones de los pins del Cocido, porque «non todos somos iguais» en estos temas. Destacó las diversas denegaciones por parte de la alcaldía a las peticiones de información sobre la contratación de una empresa determinada que hace eventos con carpas, «directamente relacionada con concelleiros desta casa e por catro veces se nos seguen denegando». Y aseguró además que hubo contrataciones a familiares de ediles, por cuantías más escasas, «pero eu creo que é unha cuestión de ética».

Recordó la amenaza del PP de acudir a la vía judicial «polo tema dunha empresa eléctrica por unha persoa que veu a dúas reunións de Compromiso e eles están contratando directamente a familiares de concelleiros do goberno, pero negan á oposición informes sobre a legalidade, da que eu non dubido, pero simplemente queremos saber a opinión do secretario do Concello». Incluso apuntó la posibilidad de acudir a la Valedora do Pobo.