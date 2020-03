Augas archiva la petición de Racso de vertidos al Asneiro y al Portos

0

La Voz de Galicia rocío Ramos

Lalín / la voz 06/03/2020 22:19 h

Caducidad del expediente y ahora vuelta a la casilla de salida

El proyecto de Racso Soluciones de poner en marcha una planta destinada al reciclaje de neumáticos en el polígono industrial de Botos provocó una movilización social y contó con nulas simpatías por parte de los grupos políticos. A finales del 2018, la Xunta daba por caducado el expediente. La decisión la adoptaba la Dirección Xeral de Calidade Ambiental. La única razón, dijeron en su día, fue de tipo técnico alegando que la empresa no entregó el documento de fin de obra y que sería, junto con algún otro, vital para la continuación del expediente. Las obras no se llegaron a realizar. El Concello no otorgó a Racso licencia y la empresa emprendió a finales de abril del 2019 un recurso ante el Juzgado Contencioso-administrativo frente a la declaración de ineficacia de la comunicación previa de obras decretada en junta de gobierno. La caducidad del expediente obligaba a la empresa a iniciar de nuevo la tramitación.