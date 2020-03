Crespo cree que la administración concursal normalizará el Sagrado

0

La Voz de Galicia o. p.

lalín / la voz 03/03/2020 21:31 h

El alcalde de Lalín, José Crespo, confía en que la administración concursal normalice la situación del Sagrado Corazón. Tras una primera entrevista con Javier Romano, el regidor destacó «que me dixo que viña con moitas ganas para sacar o colexio do atolladero no que está e poñelo en marcha. Ás veces dá a sensación cando unha empresa entra en concurso de querer liquidala, e non é o caso afortunadamente. En principio as vibracións son boas e agora ten que comezar a tomar as riendas». Crespo destacó que se terminó el problema de las dobles cuentas, porque con la administración concursal «hai total garantía de que os cartos que se paguen van para onde teñen que ir».

Romano le indicó que está recopilando todos los datos, y una vez tenga un diagnóstico de la situación del centro se volverán a reunir, también para que el regidor le ofrezca su punto de vista de lo ocurrido en los últimos meses y sobre las empresas que estuvieron negociando la compra del colegio. Crespo asegura que la clave para el futuro del colegio es que la Xunta garantice el mantenimiento del concierto educativo, y para ello es fundamental ?en la línea de lo apuntado por la administración concursal a los padres el lunes? que se mantengan las matrículas, o bajen poco.

El alcalde destaca que comienza una etapa más realista para colegio que considera indispensable que funciones por varias razones: los numerosos puestos de trabajo que suma; por su oferta que no alcanzan instalaciones públicas, como la guardería; y porque el mapa educativo siempre contó con el Sagrado, y de no existir debiera redistribuirse su matrícula entre los demás colegios. Crespo señala que un colegio concertado es muy viable, al asumir Educación las nóminas del profesorado, y espera que el Sagrado vaya en esa línea.

Replica a la oposición que a él no lo invitaron al vivero de empresas que quedara listo

Crespo Iglesias replicó a las críticas de CxL y PSOE que le acusaban de retrasar la adjudicación del arreglo de 19 viales para vender el PP como propia esta gestión. Les demandó tranquilidad y contraatacó indicando que él no fue invitado cuando a los dos meses de tomar posesión en 2015 los gobiernos de Lalín y Diputación de Pontevedra acudieron a inaugurar el vivero de empresas a Lalín 2000. Y eso cuando había quedado la obra ya lista, así que «poucas clases me poden dar a min de intentar utilizar o que outros fixeron».

Sobre el retraso en la adjudicación apuntó que el nivel de gestión que había en el consistorio cuando se incorporaron el pasado junio era «moi deficiente». Asegura que tiene ya su propio diagnóstico de la situación, y espera tener a final de año todos los contratos municipales al día.

El gobierno lleva a pleno declarar el campo de fútbol de Vilatuxe como municipal

El gobierno local sigue ampliando el orden del día del pleno del próximo día 11, que en principio iba a ser de trámite por las mesas electorales. Así, el gobierno local llevará la inscripción como municipal del campo de fútbol de Vilatuxe para así llevar luego al Registro el acuerdo plenario y cumplir con la exigencia de titularidad del terreno que le impone la Diputación de Pontevedra para poder acometer una obra del plan Concellos. Crespo se reunió ya con vecinos de Vilatuxe para exponerles esta solución que permita acometer ya los trabajos, y no hubo voces en contra, si bien la declaración estará expuesta al público para alegaciones. El alcalde desveló ayer en Radio Voz que revisando documentación para el expediente encontraron que el campo está inscrito en el Catastro desde el 2003 a nombre del ayuntamiento.

El regidor cuestionó que la Diputación exigiese acreditar la titularidad del campo cuando el actual gobierno hizo una corrección técnica en el proyecto ya aprobado en época del cuatripartito, para incorporar un nuevo césped porque el que figura inicialmente está descatalogado. Desde octubre la Diputación no contestó hasta el 31 de enero, con el requisito de titularidad que ahora cree podrán salvar.