El PSOE estradense propone bonificar al 100 % el coste de la guardería municipal desde el segundo hijo

La Voz de Galicia j. b.

a estrada / la voz 22/02/2020 22:27 h

El grupo socialista de A Estrada registró una moción este viernes para su debate en pleno donde propone bonificar el 100 % del coste de la escuela municipal infantil a partir del segundo hijo cuando la familia tenga dos o más «en idade de ensino obrigatorio». Ese coste cero se aplicaría tanto en la matrícula como en el precio mensual a abonar por la plaza en la guardería gestionada por el Concello. Propugnan aplicar esa medida desde el día 1 de abril, según expusieron ayer representantes socialistas. También solicitan que Secretaría elabore un informe sobre la aplicación retroactiva de esa bonificación y establecer modificaciones en los presupuestos municipales del 2020 para esta cuestión.

Desde el PSOE explicaban que decidieron presentar la moción tras anunciar la Xunta la gratuidad de 0 a 3 años en las escuelas infantiles de la Galiña Azul y en las que tienen convenios. Resaltaron que el gobierno estradense suspende de forma sistemática en el área de los servicios sociales, aludiendo a la suspensión que vivió el de atención temprana, y la subida de los precios públicos de la guardería municipal en el anterior mandato. Creen que aprobar su propuesta equipar a esa escuela infantil municipal con las de la Galiña Azul.

Respecto al coste económico para el Concello, consideran que puede asumirse y además se garantizaría la igualdad entre las familias con independencia de la guardería donde tengan matriculados a sus hijos. El PSOE recoge en la moción que dada la situación demográfica en A Estrada, «cabe a posibilidade de ir máis alá do anuncio da Xunta e da regulación actual do prezo público e obviar o feito de que os cativos sexan coetáneos na escola infantil municipal e abrir a bonificación do prezo público a segundos fillos e sucesivos sen excepción, e incluír unha bonificación do 100 %». Por ello piden modificar la ordenanza reguladora.