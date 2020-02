Incendio en una lareira en Paradela por una fuga de gas

0

La Voz de Galicia

a estrada / la Voz 22/02/2020 22:25 h

A las 19.17 horas un particular alertaba de una explosión de gas en una lareira en A Igrexa, en la parroquia estradense de Paradela. El 112 movilizó a los Bomberos, Emerxencias de A Estrada y Guardia Civil. Cuando llegó Emerxencias ya no tuvo que actuar. En la lareira, anexa a la casa, estaban haciendo filloas. Había tres bombonas y dos perdían algo de gas. Ese gas provocó un incendio que dañó la estancia cayendo los azulejos por el calor derritiendo las cabezas de las bombonas. No hubo heridos.