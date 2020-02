A Estrada repartirá 350 composteros domésticos gratis a partir de marzo

0

La Voz de Galicia

a estrada / la voz 20/02/2020

El Concello de A Estrada se ha decidido a tomar medidas para reducir los residuos del contenedor verde. Lo hará de la mano de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), entrando en su plan de compostaje para los residuos orgánicos. La primera medida en este sentido será el reparto gratuito de composteros para los estradenses que deseen aprovechar los residuos orgánicos para fabricar y utilizar su propio compost. El presidente de Sogama, Javier Domínguez, y el alcalde de A Estrada, José López, presentaron este jueves en el Concello los nuevos dispositivos y el plan de acción previsto.

Según explicaron, el Concello dispone ya de una primera remesa de 350 composteros. «Esperemos que se queden pequenos», deseó el alcalde. El próximo mes de marzo está previsto organizar las charlas formativas sobre el montaje -el recipiente viene desmontado- y el uso correcto del compostero. Técnicos de Sogama explicarán a colectivos y particulares interesados el proceso de fabricación del compost para su utilización como abono en huertas y jardines y les entregarán un díptico con las instrucciones clave. Tras las charlas, las personas interesadas en pasarse al compostaje recibirán un compostero.

No obstante, no todos los vecinos tienen huertas o jardines para darle salida al compost. El resto solo podrán contribuir a aligerar la bolsa del contenedor verde separando la fracción orgánica cuando se instale el denominado «quinto contenedor», un recipiente marrón destinado solo a los restos orgánicos. La Unión Europea ha aplazado hasta el 2023 la obligatoriedad de implantar este contenedor. No obstante, el Concello de A Estrada tiene previsto incluir la instalación de estos contenedores y la recogida de este tipo de basura en los pliegos que prepara para la privatización integral del servicio de recogida de basura.

El contenedor marrón obligará a duplicar los viajes locales a las plantas de tratamiento

En su día, el Concello de A Estrada, para reducir los viajes a la planta de Sogama en Cerceda, optó por acumular los residuos en un único camión compactador con capacidad para unas veinte toneladas. La separación de los residuos orgánicos de la fracción resto impedirá en el futuro acumular todos los residuos en un único remolque. La fracción resto continuará yendo a la planta de Sogama en Cerceda. Los residuos orgánicos, de entrada, también irán allí porque es donde está la única planta de compostaje que Sogama tiene de momento, en funcionamiento, desde el día 3 de este mes. No obstante, ambos residuos tendrán que ir por separado. En el futuro, Sogama tiene previsto construir una planta de compostaje por provincia -aún no hay ubicación decidida-, con lo que los gastos de transporte se reducirían.