El migrante fue localizado por la Policía Nacional MARTINA MISER

La Policía Nacional ha localizado este lunes por la noche a un migrante de nacionalidad marroquí que se había ocultado en los bajos del autobús del Almería cuando el vehículo estaba estacionado a las puertas de los vestuarios del estadio Alfonso Murube, a la finalización del partido que ha enfrentado al Ceuta con el Almería, valedero para la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion.

Los agentes percibieron un movimiento sospechoso y localizaron a un migrante marroquí que había aprovechado un descuido para introducirse en los bajos del autobús. No obstante, el vehículo no se iba a dirigir hacia el puerto de Ceuta para embarcar hacia Algeciras (Cádiz) ya que la expedición del Almería hace noche en la ciudad ceutí, por lo que el embarque no se iba a producir hasta mañana a primera hora. El migrante ha sido trasladado a las dependencias policiales para proceder a los trámites pertinentes.

Es el segundo caso de este tipo que se produce esta misma temporada. En el mes de septiembre un menor marroquí de 17 años viajó como polizón escondido en los bajos del autobús del Real Valladolid y fue descubierto tras cruzar el Estrecho.