El entrenador gallego de fútbol sala que se aísla de la tensión de Ceuta
FERROL / LA VOZ
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El ferrolano Nacho García, de 28 años, desgrana los entresijos de la rutina deportiva en un contexto de incertidumbre: «En el pabellón estamos a salvo»08 oct 2026 . Actualizado a las 17:25 h.
La vida nómada del entrenador, más allá del cosmopolitismo y las bondades de un oficio de trotamundos, tiene también una cara B. Con ella está lidiando Nacho García (Ferrol, 1998). El destino quiso que el