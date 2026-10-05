El entrenador gallego de fútbol sala que se aísla de la tensión de Ceuta

Elba de la Barrera Agulló
Elba de la Barrera FERROL / LA VOZ

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Nacho García, dando indicaciones en un partido.
Nacho García, dando indicaciones en un partido. unión áfrica ceutí

El ferrolano Nacho García, de 28 años, desgrana los entresijos de la rutina deportiva en un contexto de incertidumbre: «En el pabellón estamos a salvo»

08 oct 2026 . Actualizado a las 17:25 h.

La vida nómada del entrenador, más allá del cosmopolitismo y las bondades de un oficio de trotamundos, tiene también una cara B. Con ella está lidiando Nacho García (Ferrol, 1998). El destino quiso que el

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