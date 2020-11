De la noche de Suiza a la luminosidad de Sevilla

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Xosé R. Castro

17/11/2020 22:58 h

En los 112 años de historia de la selección alemana, nunca se había marchado al descanso de un partido oficial -la UEFA Nations League lo es aunque no lo parezca- con un 3-0 en contra, un marcador que dice mucho del mejor partido de la tropa de Luis Enrique enlos últimos tiempos y más de la defensa de dibujos animados del colectivo de Löw. Una broma grosera para una selección de semejante nivel.

Que el fútbol es una noria no es ninguna novedad. Por eso en tres días España pasó de la noche de Suiza al día luminoso de Sevilla. De no ver puerta ni con un telescopio del observatorio astronómico de A Veiga a marcar tres goles en poco más de media hora. Dos de ellos de estrategia, ese arte que parecía denostado en los tiempos del tiki taka y que ahora es un excelente recurso para abrir partidos.

El buen partido coral de España tiene el nombre propio de Ferrán Torres con sus tres goles, pero más allá del acierto del jugador del City, en La Cartuja se aplicó una máxima del fútbol: cuando la sala de máquinas está a pleno rendimiento, todo fluye mejor en un equipo. Koke fue el oráculo del partido, movió los hilos a su antojo y se encontró con la complicidad de Fabián, impecable en su cometido, y de Rodri, un futbolista imprescindible. Entre los tres se merendaron a un centro del campo germano que tan solo deambuló por el verde y que nunca pudo frenar el juego, la velocidad y el empuje de los españoles.

Pero la goleada y la clasificación para la final a cuatro de la peculiar competición no debe confundir. Aunque el fútbol sea una caja de sorpresas, no se puede dar por superada la época de transición y bendecir el nuevo orden de Lucho. Es cierto que el seleccionador ha dado pasos para encontrar un equipo tipo que podría tener en el once a muchos de los protagonistas de ayer, pero no todos los días va a salir todo tan redondo como en la noche de ayer ni el rival de turno será una versión tan burdda de un grande del fútbol de selecciones.

El set a Alemania también es un refrendo a la singular forma de entender el oficio del entrenador y el mundo del fútbol de Luis Enrique, que siempre se sale con la suya.