Luis Suárez, positivo por covid-19

16/11/2020 21:32 h

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid Luis Suárez dio positivo por covid-19, por lo que será baja este martes contra la selección de Brasil en las eliminatorias mundialistas y este fin de semana contra el Barcelona en la Liga española. Según informó este lunes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), además de «Lucho» también dio positivo en la celeste Rodrigo Muñoz, por lo que ninguno podrá formar parte del plantel de Oscar Washington Tabárez frente a Brasil en la cuarta fecha de las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar 2022.

El jefe de prensa del equipo, Matías Faral, también está contagiado, según la misma información. «Los tres integrantes mencionados se encuentran en buen estado de salud y a se han implementado las medidas correspondientes al caso», subraya el texto. Con estos positivos, Uruguay llegó a cuatro casos luego de que este domingo se informara sobre el contagio de Matías Viña.

La Celeste recibirá a Brasil este martes en el Estadio Centenario de Montevideo a las 20.00 hora local. En la previa del encuentro, el seleccionador uruguayo se había referido a la baja -por idéntico motivo- del delantero del Paris Saint Germain Neymar en Brasil. «Neymar está entre los grandes futbolistas. Hace más fuerte al ataque de Brasil por su velocidad, por su técnica, por su decisión para encarar el uno contra uno, por su persistencia y por su mentalidad ganadora. Que no esté no sé si será una ventaja para nosotros, pero a mí en lo personal, y no involucro a nadie más, me resulta un alivio», dijo.

Uruguay se enfrenta a una racha negativa frente a la 'Verdeamarelha', ya que la última vez que venció a Brasil fue el 1 de julio de 2001 en las eliminatorias del Mundial de Corea-Japón 2002.