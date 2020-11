0

La Voz de Galicia M. G. Reigosa

14/11/2020 23:42 h

Los dos penaltis fallados por Sergio Ramos se dejan sentir en el resultado pero no en el juego de una selección española muy gaseosa en las áreas. Ahí le faltó contundencia al colectivo de Luis Enrique y ese no es un buen síntoma. Lo pagó con un empate insípido, con un expediente tristón que no conecta con la grada.

España quiere hilvanar el fútbol con verticalidad, combinando con rapidez. Pero no encuentra los espacios. En el amistoso frente a Holanda Luis Enrique probó la última media hora sin un nueve en el mascarón de proa. Sin éxito, porque el plantel se diluyó. Ante Suiza perseveró en su apuesta, con Oyarzábal, Dani Olmo y Ferrán Torres arriba. Se movieron sin mucho criterio y apenas pisaron el área. No consiguieron mezclar.

Sin balón, el equipo se mostró muy blando. Suiza avisó en un par de errores españoles en la salida de balón. Y anotó en una combinación rápida sin apenas oposición. Freuler llegó solo al área y resolvió con un gran disparo.

España salió con más vigor en la segunda parte y mejoró con los cambios. Morata se convirtió en una referencia. Es un dos por uno, un jugador tan capaz de estar en el área como de aparecer. El equipo lo agradeció. Con la entrada de Koke, Adama Traoré y Canales el colectivo dio otro paso al frente. Y completó sus mejores minutos en el último cuarto de hora, cuando entró Gerard Moreno, quien resolvió una de las pocas acciones en las que Suiza dejó espacios en su repliegue.

Luis Enrique tiene mucha tarea por delante. Lo peor que le puede pasar a un equipo es que no sea fiable. Y esta selección da la sensación de estar todavía a medio camino en su modelo, tanto a la hora de buscar la portería rival como cuando le toca proteger le suya.