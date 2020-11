Manuel Giráldez: «En la sanidad no hay tiempo ni recursos para prescribir el ejercicio»

0

La Voz de Galicia Charo Alonso

11/11/2020 21:44 h

«En esta pandemia el ejercicio no es el problema, es parte de la solución». Ese fue el mensaje principal que Manuel Avelino Giráldez, doctor y profesor universitario especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, quiso transmitir en la charla saludable organizada por Vegalsa-Eroski y La Voz. Para el profesor, la actividad física es el mejor medicamento para prevenir todo tipo de enfermedades. «Con solo una sesión de ejercicio incrementaríamos nuestros niveles de fuerza y ese mismo día nos sentiríamos y dormiríamos mejor» afirmó Giráldez.

Por eso, ve como un error cerrar los centros deportivos o confinar a la población sin permitirles hacer ejercicio. «Está demostrado que el virus ataca más a las personas con diferentes patologías previas, como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, obesidad... enfermedades que podrían mejorarse con actividad física».

Giráldez, que asegura que la edad no es un límite a la hora de practicar deporte, también sostiene que no hay tiempos o tipos de actividad válidos o no, sino que todo cuenta. «Siempre que hablamos de actividad física pensamos en el chándal y en ir al gimnasio. Pero eso solo es un tipo de ejercicio, hay muchos más y más simples: ir en bici o andando al trabajo, jugar con los niños, subir las escaleras en vez de coger el ascensor… todo cuenta y todo lo que hagamos a lo largo del día suma. Si después queremos hacer un tipo de deporte pautado, pues mejor. Lo que hay que evitar es lo que es malo, que es estar acostado o sentado todo el día. Ese es el verdadero problema», afirma y añade: «Eso sí, siempre hacer las cosas con sentidiño».

Sobre la polémica del uso de las mascarillas a la hora de practicar deporte, el profesor es categórico: «Hacer ejercicio es sano y llevar la mascarilla no interfiere. Hay muy pocos estudios al respecto, pero los que hay dicen que no afecta al rendimiento ni a la respiración. Su uso está siendo muy controvertido y si la pregunta es qué es más cómodo, pues creo que se responde sola. Pero desde el punto de vista de la salud no hay ningún riesgo, siempre que esté limpia y en buenas condiciones».

Giráldez es un firme defensor de que el ejercicio debería prescribirse como un medicamento más en las consultas médicas y aunque reconoce que muchos compañeros se preocupan cada vez más por este tema, considera que el sistema sanitario actual no está preparado para asumirlo: «En la sanidad no hay tiempo ni recursos para prescribir el ejercicio. Lo que no significa que no estén preocupados por hacerlo». «Es cuestión de prioridades y ahí entra la contradicción humana. No siempre escogemos lo que es mejor para nosotros y no nos preocupa la salud hasta que nos falta» asegura, aunque matiza: «No hay impedimentos para que una persona haga ejercicio. Es una decisión personal».