Manuel Avelino Giráldez: «La pandemia causa estragos por este sedentarismo atroz»

La Voz de Galicia ÁLVARO SEVILLA

11/11/2020 23:37 h

Manuel Avelino Giráldez, doctor y profesor universitario especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, será el invitado de hoy de la mesa saludable organizada por Vegalsa-Eroski. Podrá seguirse a las 20.00 horas a través de la página web y el Facebook de La Voz. En ella abordará una máxima, cómo el deporte es el mejor aliado para las personas enfermas, a pesar de los tópicos existentes.

-¿Qué papel tiene el deporte en la salud de un enfermo?

-Todo el mundo asocia estar enfermo con más reposo, pero la realidad es la contraria. Las personas dicen que si hacen deporte se cansan, pero es erróneo asociar esa fatiga a su enfermedad. Esa incapacidad para hacer cosas se debe al sedentarismo y a la inactividad. Si lo que queremos es que una persona enferma tenga menos riesgos de que su situación se agrave, no queda más alternativa que utilizar el ejercicio como si fuera un medicamento.

-¿Hasta qué punto nos está afectando el sedentarismo?

-La enfermedades más prevalentes a día de hoy, tanto cardiovasculares, metabólicas o del aparato motor, están provocadas por el sedentarismo. Si ese es el motivo, ¿cuál es el tratamiento? El reposo no puede serlo, porque en realidad es su causa.

-El covid nos ha obligado a quedarnos en casa.

-La pandemia causa estragos por este sedentarismo atroz. Solo basta ver las cifras para comprobar que hay más muertes causadas por la inactividad física que por el covid. El virus hay que tomárselo muy en serio, sin duda, pero lo que no vemos es que la falta de ejercicio hace que las personas se mueran mucho antes y tengan una salud mucho peor. Cuando llegan a los 70 años no son capaces de levantarse de una silla.

-Deporte para vivir más y mejor.

-Esa es la idea básica. Aumentar los años de vida con buena salud. Hemos conseguido que la esperanza de vida supere los 80 años, pero no solo es vivir más, sino hacerlo con una salud aceptable.

-¿Por dónde empezar?

-Depende de la situación. Para quien no hace nada cualquier cosa tiene beneficios, aunque sea un paseo de cinco minutos. Es una actividad que no requiere equipamiento y puede hacer casi todo el mundo. Esto no es para competir, este entrenamiento es para ser capaces de llevar el día a día bien, ser autónomos, disfrutar, esa es la competición para la mayor parte de las personas.

-Los jóvenes también hacen menos deporte.

-No podemos caer en la falsa elección de estudios o deporte. El desarrollo de una persona exige el entrenamiento intelectual y el físico. Si nos preocupan nuestros hijos debemos conseguir que se muevan y tengan una buena condición física. Hay niños que tienen problemas asociados a una edad más avanzada. Y es por falta de actividad.