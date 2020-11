Zidane: «Es desconcertante pero hay gente que lo está pasando muy mal»

0

07/11/2020 14:10 h

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha asegurado que la situación generada por los positivos por coronavirus de Éder Militao, Carlos Casemiro y Eden Hazard es «un poco desconcertante», pero que no les impedirá afrontar con garantías el partido de este domingo ante el Valencia en Mestalla, y ha alabado la «reacción» y el «carácter» de sus futbolistas tras la incertidumbre creada por las derrotas ante el Cádiz y el Shakhtar Donetsk.

«Están animados y bien. No están contentos, pero anímicamente y físicamente están bien. Esto puede pasar de vez en cuando, tenemos que aceptarlo», declaró en rueda de prensa sobre los positivos de Casemiro y Hazard anunciados este sábado.

«Esto es la vida, nos tenemos que adaptar a la situación, que puede ser aun peor. Le pasó a Mili, le pasó a Case y a Eden hoy, y tenemos que aceptarlo, porque la fuerza está en el equipo. Hay gente que lo está pasando muy mal. Es un poco desconcertante, el entrenamiento ha sido un poco diferente para el partido», continuó.

Sobre el belga, recalcó que es «un jugador fuerte» y que esto no le pesará mentalmente después de sus numerosas lesiones. «Es un momento delicado, después de las lesiones, pero de ánimo está bien. Tiene que esperar una semana», manifestó, antes de recalcar que tendrá efectivos de sobra para el duelo en Mestalla. «Somos bastantes para jugar», continuó.

Por otra parte, valoró la falta de minutos del centrocampista Isco Alarcón. «Isco lo que tiene que hacer es seguir trabajando. No es un problema de Isco, es del entrenador. Tiene que seguir trabajando. Hay momentos complicados, pero también ha vivido momentos buenos. Es un buen jugador y lo va a seguir demostrando. Últimamente no ha jugado mucho», dijo. «No lo puse de titular, ha entrado poco, pero no cambia nada lo que pienso de Isco. Va a tener sus momentos», añadió.

El preparador marsellés, que aseguró que el croata Luka Modric es «un jugador ejemplar», habló también del estado del noruego Martin Odegaard. «Martin está mejor de su rodilla y va a estar con nosotros en la convocatoria mañana. Sabemos la calidad que tiene Martin, que acaba de llegar y hay que darle tiempo. Lo más importante es que vuelva al 100 %, como ahora, y que se adapte poco a poco al equipo. No tengo ninguna duda del jugador que es», subrayó.

Ahora, «todos juntos» afrontarán un partido «complicado» después de mostrar una reacción «muy positiva» tras las derrotas ante el Cádiz y el Shakhtar. «Mis jugadores, cuando se lo ponen complicado, tienen carácter y lo pueden sacar adelante. Hay momentos complicados, son humanos. Soy el entrenador y veo que están muy comprometidos. La reacción ha sido buena y tenemos que seguir en esta línea. Creo en todos mis jugadores», expresó.

Por último, sobre el debate abierto en los últimos días por France Football de si Sergio Ramos podría ser el mejor defensa de la historia, Zidane afirmó que es «uno de ellos». «Cada uno puede opinar. Lo que representa para este club y lo que ha hecho en toda su carrera lo demuestra», concluyó.