Las federaciones gallegas contestan al Concello de Pontevedra sobre su petición de paralizar el deporte federado

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

07/11/2020 17:51 h

La Unión de Federaciones Deportivas Gallegas (Ufedega) han decidido salir al paso de las declaraciones del concejal de Deportes del Concello de Pontevedra, Tino Fernández, en las que solicitaba la paralización del deporte federado.

Fernández calificó de «caóticas, arbitrarias e delirantes» las medidas restrictivas impuestas por la Xunta referentes a la práctica deportiva y que excluyen de esas limitaciones de movilidad al deporte federado.

Ahora, Ufedega, presidida por Rafael Louzán, ha emitido un comunicado a raíz de las declaraciones de varios responsables locales en el que ha querido «mostrar su total apoyo a los sectores que se están viendo afectados por dichas medidas, especialmente hacia la hostelería», pero pide que no se les use como cabeza de turco para «llamar la atención sobre la pasividad a la hora de tomar medidas y especialmente en la inversión para hacer frente a esta crisis».

«El deporte gallego federado estuvo ocho meses inmerso en una situación similar a la que desgraciadamente les toca vivir ahora, y muchos de los nuestros que no son federados están aguantando estoicamente, con ilusión, con escasos recursos, sin apenas ayudas y con grandes trabas», sostienten las federaciones gallegas en su escrito y afirman estar «a la espera de un remedio que nos ayude a no retroceder en la evolución, de medidas que garanticen minimizar los riesgos ante un enemigo que no entiende de sectores, de ámbitos y mucho menos de colores políticas».

Por eso, solicitan que no se «politice la actividad deportiva» y que sean la «clase política la que promueva que todas las medidas se cumplan siempre con un critero científico y sanitario». Recuerdan que el deporte también forma parte del séctor económico y asegura que no busca «protagonistas innecesarios ni debates mediáticos».