Santiago apunta a ser final de la Vuelta del año 2021

05/11/2020 21:58 h

La Xunta y Unipublic —empresa organizadora de la Vuelta Ciclista a España— mantienen conversaciones para que el año que viene la carrera abandone su tradicional meta en Madrid y finalice en Santiago de Compostela con motivo del Xacobeo del 2021. La idea por ambas partes es repetir la fórmula que ya se dio en anteriores años santos. En el 2014, edición en la que Alberto Contador se proclamó vencedor, la carrera terminó con una contrarreloj a través de la capital gallega y en el 1993, también año santo, Compostela fue la meta de la edición con otra prueba contra el reloj con salida desde Padrón y que subiría a lo más alto del podio al suizo Tony Rominger. En aquella ocasión, la tercera gran ronda del año contó con hasta seis etapas por la comunidad.

Quizás no tantas como en aquel 1993, pero la de Santiago apunta a no ser la única que recorra Galicia en la edición del año que viene. La noticia fue adelantada por Terio Carrera en la Radio Galega. El periodista dio por hecho que la Vuelta finalizará en la capita y aseguró que, además de la de Santiago, habrá otras tres o cuatro etapas por suelo gallego. Desde Unipublic no confirman esta información, pero las fuentes consultadas tampoco lo desmienten y se remiten al acto de presentación oficial del recorrido, todavía sin fecha. Lo único confirmado oficialmente por la organización es que la etapa inicial partirá desde la catedral de Burgos.

Desde la Xunta, por su parte, fuentes oficiales sí confirman que trabajan para hacer realidad este escenario, aunque condicionan su llegada a buen puerto a cómo la pandemia pueda condicionar el Xacobeo.

En la salida de la etapa ayer desde Mos, localidad natal de Óscar Pereiro, el exciclista también dio alguna pista. El ganador del Tour de Francia en el año 2006, que mantiene una estrecha relación con la organización de la carrera, y que tuvo su intervención en el diseño de las etapas gallegas de la presente edición, comentó que «existen muchas posibilidades de que la Vuelta regrese a Galicia el próximo año aprovechando el Xacobeo».

Idilio con Galicia

Si la ronda española se olvidó de la comunidad gallega entre los años 1996 y 2005, desde entonces el paso del pelotón por la comunidad se ha convertido en algo habitual y en los últimos 10 años la Vuelta solo esquivó Galicia en las ediciones del 2010, 2015, 2017 y 2019.