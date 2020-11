La Galicia rompepiernas y las quejas de Enric Mas

0

La Voz de Galicia Pablo Torres

05/11/2020 22:03 h

Menuda despedida les dio Galicia a los ciclistas. La etapa fue durísima. Parece que no, al haber acabado al esprint, pero cuidado. Nada menos que 230 kilómetros atravesando Galicia... ¡Con lo que quema Galicia! Ya se pudo ver el miércoles, cuando ganó Wellens, que aquí se gasta mucho. Por más que se repita, no deja de ser verdad que no hay un metro llano. Las etapas gallegas, además de preciosas de ver, son durísimas para un ciclista. Conforme el grupo se acerque a La Covatilla, comprobaremos el peaje que cada uno ha pagado. Y aún menos mal que este jueves tuvieron relativa suerte de que el viento les pegase de cara, porque si les llega a haber entrado lateral se podría haber formado una buena. En Ciudad Rodrigo, mucho cuidado.

Enric Mas dijo tras llegar a meta que el kilometraje había sido excesivo. Una queja diferente a la que el pelotón expuso en el Giro de este año y que supuso que se recortase la etapa más larga de la carrera italiana. Porque claro, hacer 260 kilómetros, mojados durante más de seis horas... Aquí, al menos, han tenido suerte que solo les ha llovido durante la última hora de la etapa.

En la Vuelta es en la carrera en la que los ciclistas menos se pueden quejar de que haya kilometrajes largos, porque como mucho ponen una etapa de más de 200. Recuerdo que el año que corrí la Vuelta hubo una etapa en que llegábamos a Ourense, con 230, y nadie se quejó. Pero bueno, este es un año complicado. Con todo lo que ha pasado, la preparación ha sido diferente y quizás sí podrían haberse adaptado las grandes vueltas. Pero claro, si ya tienes diseñada la carrera, las ciudades que pagan, etcétera, es complicado cambiarlo.

Por el resto, nada nuevo. La verdad es que a Roglic se le ve superior. Aunque también se le veía en el Tour. Sin embargo, es una situación diferente, con corredores diferentes, y no tendrá problemas. La Covatilla no es una etapa tan dura como para pensar que le puedan recortar esos 40 segundos. Su peor día fue en el Angliru, y solo le rascaron 20 segundos. Casi veo con más posibilidades a Carthy que a Carapaz.