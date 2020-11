La Vuelta parte desde Mos para dejar Galicia en la etapa más larga de todas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

04/11/2020 21:08 h

Este jueves la carrera abandona Galicia y lo hace con la etapa más larga de todo el recorrido que la Vuelta ha preparado para esta edición del año 2020.

Mos será el punto de salida para un trayecto de casi 231 kilómetros con llegada en la localidad zamorana de Puebla de Sanabria. El pelotón atravesará las localidades pontevedresas de O Porriño, Ponteareas o As Neves y, ya en la provincia de Ourense, recorrerá Celanova, Xinzo, Trasmiras, Verín o A Gudiña —donde se ubicará el esprint intermedio— antes de salir de la comunidad camino del Padornelo.

En ese recorrido se enfrentarán a cinco puertos de montaña, todo ellos de tercera categoría, siendo el último el Padornelo. Pero antes de ese ascenso, ya en territorio zamorano, la carrera subirá el alto de San Amaro, el de Carcedo, el puerto de Furriolo y el de Fumaces.

La jornada, de nuevo rompepiernas y sin apenas llano, se presenta propicia para que alguna escapada logre tener éxito. No se espera, sin embargo, que ninguno de los favoritos establezca diferencias en la clasificación general. No obstante, la meteorología jugará un papel importante. La lluvia gallega, uno de los factores más temidos por la organización para esta carrera obligadamente otoñal, no ha hecho acto de presencia. Pero, irónicamente, las predicciones apuntan a la posibilidad de lluvia cuando la carrera enfile Castilla.