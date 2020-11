Roglic tiene el 80 % de la Vuelta ganado

0

La Voz de Galicia Evaristo Portela

04/11/2020 21:04 h

Tras un primer día de «territorio comanche», como decimos aquí en Galicia, subiendo y bajando todo el rato en una de las etapas más largas de toda la Vuelta, este jueves llegan otros 230 kilómetros.

Estaba claro que la de hoy era una jornada para una fuga, con corredores de primera línea capaces de echarle un pulso a los equipos que quisiesen tirar desde el pelotón para tumbar la escapada. Y así fue. El Total Direct Energie dio gas e intentó darles caza, hubo quien no entendió ese movimiento y les juzgaron diciendo que no deberían haberlo hecho, pero siempre hay un porqué. Ya sea que el equipo no consiguió entrar en la fuga y buscan publicidad o un intercambio de favores con alguno de los equipos favoritos. Yo sí le encuentro sentido, las carreras hay que vivirlas desde dentro.

Desde Mos, la carrera afronta cinco puertos de montaña que no deberían cambiar en nada la clasificación general, debería ser otro día para la fuga, porque a ver quién es el guapo que se pone a tirar para tratar de abortar una escapada. Todo dependerá de quién monte la escapada. Si cogen la responsabilidad corredores de primera línea o no. Si acaba siendo de primeras espadas como ocurrió ayer, van a tener muy complicado recortarles la ventaja. Podría ser un buen día para Valverde, pero el murciano no es tonto y seleccionará muy bien a sus posible acompañantes en una fuga.

Creo que Roglic tiene la Vuelta ganada al 80 %. Digo el 80 porque hasta que se cruza la meta no se puede garantizar nada. Pero si no le pasa nada anormal, si no tiene una enfermedad o una mala digestión, su equipo es el más fuerte. Además empezará el baile de intereses. Gente intentando buscar el podio, una lucha que jugará a su favor porque los equipos empezarán a especular prefiriendo que gane este y no este otro. No se ve un corredor que pueda pegar un ataque en un puerto que pueda cambiarlo todo.