El deporte federado no se detiene, pero sí las pachangas

La Voz de Galicia Iván Antelo

04/11/2020

La práctica deportiva también se verá afectada en los 60 concellos de Galicia que desde el viernes contarán con restricciones más duras para controlar la pandemia.

¿Se puede hacer deporte?

Cabe distinguir dos tipos de deportistas. Los federados y los que no lo son. Al primer grupo no le va a cambiar demasiado la vida este próximo mes, mientras que los que no disponen de licencia sí que tendrán algunas limitaciones si viven dentro de los 60 concellos que sufrirán desde el viernes restricciones más duras.

¿Se puede salir a correr acompañado?

Cualquier persona no federada puede realizar deporte al aire libre, pero debe hacerlo individualmente. Solo se permitirán grupos si son convivientes. Es decir, un padre puede salir en bicicleta o a correr con su pareja y sus hijos; pero no quedar con un amigo para desarrollar esa actividad. Eso sí, podrá realizarse deporte acompañado por un monitor (por ejemplo, para aprender tenis o golf). Otra limitación es que los deportistas no podrán salir de su municipio (o del vecino si tiene las mismas restricciones).

¿Y en los pabellones y en las piscinas?

La actividad en instalaciones bajo techo solo podrá realizarse respetando la distancia mínima interpersonal y con un límite de aforo del 50 ?%.

¿Qué sucede con las competiciones federadas?

Podrán desarrollarse con normalidad, siempre que sigan las pautas marcadas con anterioridad por la Xunta. Es decir, en deportes con contacto de ámbito autonómico es necesario el uso de la mascarilla o bien disponer de un protocolo específico propio, como el que pretende sacar adelante el fútbol. El único cambio es que se reducen a la mitad los aforos de público (30 en pabellones y 75 al aire libre, ampliables como máximo al doble en caso de autorización de la Dirección Xeral de Saúde Pública).

¿Y los entrenamientos?

Pasa lo mismo que en el punto anterior, si se trata de deporte federado. Seguirá siendo todo como hasta ahora. Se podrán realizar en base a los protocolos aprobados en los últimos meses.

¿Puede haber campus para los niños?

Aunque en la orden publicada no se detalla este caso concreto, los campus para niños podrían entrar dentro del epígrafe de «actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil». En este punto, la Xunta los autoriza, siempre que se lleven a cabo al aire libre y se limiten los participantes al 50% con un máximo de 50 asistentes, incluidos los monitores. Si es en espacio cerrado, estas cifras descienden a la mitad. Eso sí, dentro de la actividad se requiere hacer grupos de seis (como máximo), sin que estos puedan mantener algún contacto con los demás.

«Es de agradecer la sensibilidad que se ha tenido con el deporte federado», dicen en Ufedega

En los concellos no afectados por las nuevas restricciones todavía podrán juntarse hasta 6 personas no convivientes para realizar deporte no federado.

¿Cuál es el sentir de las federaciones deportivas?

Alivio. El presidente de la Unión de Federaciones Deportivas Gallegas (Ufedega), Rafael Louzán, quiso «agradecer la sensibilidad de la Xunta con el deporte federado», dado que las nuevas restricciones «no afectan demasiado» a cómo se venían desarrollando hasta la fecha. «Desde Ufedega queremos mostrar también nuestra solidaridad con la hostelería, un sector muy vinculado y que siempre ha estado con el deporte», agrega. Louzán, que también es presidente de la Federación Gallega de Fútbol, aguarda que «estas medidas puedan servir para controlar la pandemia» y, a partir de ahí, «intentar ver qué hacemos con las competiciones que aún no empezaron».