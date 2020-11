La gran bronca entre Setién y Messi en Balaídos: «Si no te gusta lo que te digo, ahí tienes la puerta»

0

El entrenador Quique Setién rompió su silencio desde que fue despedido del Barcelona en una charla con el exseleccionador español Vicente del Bosque publicada por el periódico El País, donde repasó su etapa en el club azulgrana y en la que admitió que «hay jugadores que no son fáciles de gestionar, entre ellos Messi». En la conversación, el preparador cántabro revela detalles de su experiencia dirigiendo al equipo azulgrana, un etapa en la que, según lamenta, no fue él mismo.

Setién ahonda en su relación con el argentino Lionel Messi, que califica como «el mejor de todos los tiempos», si bien precisa que ha tenido «experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo son realmente este muchacho (Messi) y los demás». «La exigencia tan bestial que hoy existe en el fútbol le ha imbuido a él y a otros muchos que necesitan vencer permanentemente», relata Setién.

Y añade: «Pero, claro, para ganar tú no puedes utilizar todo. Es verdad que hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo (Messi), es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarle! ¿Si allí le han aceptado durante años cómo es y no le han cambiado?», declaró Setién.

El técnico reconoció el carácter especial del delantero argentino, «es muy reservado» y «no habla mucho» pero «te hace ver las cosas que él quiere», dijo Setién. Pero la relación entre ambos parece haber tenido más sombras que luces. Tal y como desveló el programa Què T'hi Jugues de la Cadena Ser, el empate del Barça en Balaídos el pasado mes de junio, hizo estallar la tensión entre ambos. Setién y Messi habrían protagonizado una bronca descomunal en el vestuario vigués.

Al parecer, Setién les habría recriminado la falta de actitud de sus jugadores en los minutos de partido cuando Iago Aspas puso el empate en el marcador tras un gol de falta. El tono empleado por el cántabro no le habría sentado del todo bien al astro argentino y no dudó en pedirle al míster «respeto» para unos jugadores que lo habían ganado absolutamente todo y que tendrían un palmarés mucho más amplio que el propio Setién. En ese momento, y según desvela la Cadena Ser, el entrenador le dijo: «Si no te gusta lo que te digo, ahí tienes la puerta», a lo que Messi sonrió de forma compasiva.