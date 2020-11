Empate que le sabe a muy poco al Atlético

0

La Voz de Galicia josé manuel andrés

03/11/2020 23:10 h

Hay empates que saben a victoria y otros que dejan la sensación de que se han perdido dos puntos. De estos últimos fue el que sacó el Atlético de su visita al Lokomotiv de Moscú, después de un partido en el que hizo méritos más que de sobra para llevarse una victoria que hubiera dejado encarrilada su clasificación para octavos de la Champions y que no pudo ser por la falta de acierto, también mérito en buena medida del gran partido del portero Guilherme, y por la intervención del VAR para indicar un penalti por presunta mano de Herrera en el área rojiblanca que casi nadie entendió. Se adelantó pronto el equipo de Simeone, con un testarazo que auguraba una buena tarde, reaccionó sin apenas inmutarse a la igualada local pese a la discutible decisión arbitral y fue muy superior a su rival, especialmente en una segunda parte en la que embotelló a los rusos en su propia área a lomos del talento descomunal de João Félix. Sin embargo, su dominio no acabó encontrando el premio del gol. Así es el fútbol.

El Atlético comenzó tratando de dominar, mientras el Lokomotiv optaba por el contraataque, animoso en transiciones rápidas tras recuperar el balón y espoleado por los cánticos de los 8.000 aficionados locales, esos que tanto se echan de menos en España. Pese a todo, el equipo español no estaba solo, también apoyado un pequeño grupo de peñistas colchoneros rusos.

Saúl, que volvía al once tras su ausencia en los últimos partidos por lesión, fue el primero en poner a prueba a Guilherme, que desvió como pudo el disparo del zurdo rojiblanco. Apenas unos minutos después, el portero ruso-brasileño no pudo hacer nada a cabezazo de Giménez tras centro preciso de Herrera. Todo parecía de cara en la tarde-noche moscovita, pero en esas apareció el VAR y su difuso criterio sobre las manos en el área. Centró Krychowiak y el balón golpeó sobre el cuerpo de Herrera y salió rebotado hacia su brazo, que no parecía extendido en una posición clara. El francés Bastien revisó la acción en la pantalla e indicó el penalti, transformado por Anton Miranchuk, el jugador diferencial en el conjunto ruso.

No acusó demasiado el revés el Atlético, que continuó al mando del partido, como atestiguan un disparo de Correa al larguero y un mano a mano que no pudo resolver Luis Suárez pero que estaba invalidado por fuera de juego. El delantero uruguayo, muy activo en su habitual papel de batallador, volvió a aparecer con una volea muy desviada a centro de Trippier. El partido estaba en terreno atlético, pues el equipo de Simeone rondaba de forma insistente el área rusa. Le faltó quizás un punto más de acierto en el último pase para reflejar ese dominio en el marcador, con João Félix mostrando destellos de enorme calidad.

Precisamente el portugués dejó tras el descanso una de las acciones del partido. Pleno de confianza, amagó, regateó y puso un centro medido para el cabezazo de Luis Suárez. Se cantaba el gol atlético pero Guilherme se encontró el balón a bocajarro para evitar el 1-2. Gran parte del juego colchonero pasa ahora por João Félix. Se atrevió el talento luso también con un disparo con efecto lejano que obligó a Guilherme a lucirse; con un pase de auténtico lujo para Correa que el argentino no pudo controlar con precisión y hasta con un cabezazo desbarato por el acertado portero del Lokomotiv.

El equipo ferroviario no salía ya de su propio campo, sometido por el dominio insistente del Atlético, que se encontró de nuevo con el palo en un remate de Koke antes de que Suárez embocase a la red el balón rechazado en fuera de juego. Simeone redobló la apuesta con la entrada de Vitolo y Lemar para hacer daño por bandas, pero el Lokomotiv recordó que aún tenía algo que decir en una contra que mostró la velocidad de Zé Luís para crear peligro al espacio. Fue el único respiro para el subcampeón ruso, plantado en su área cual muralla numantina para amarrar un punto que le deja con opciones y que en su caso sí, sabe a victoria.

Ficha técnica

1- Lokomotiv: Guilherme, Zhivoglyadov, Rajkovic, Murilo, Rybus, Ignatiev, Kulikov, Krychowiak, Miranchuk (Rybchinskii, min 89), Smolov (Zhemaletdinov, min 64) y Zé Luís.

1- Atlético: Oblak, Trippier, Savic, Giménez, Lodi, Marcos Llorente (Vitolo, min 69 (Torreira, min 78), Herrera, Saúl (Koke, min 46), Correa (Lemar, min 69), Luis Suárez y João Félix.

Goles: 0-1, min 18: Giménez; 1-1, min 25: Miranchuk, de penalti.

Árbitro: Benoît Bastien (Francia). Amonestó a Luis Suárez, Herrera, Saúl y Lodi por el Atlético y a Murilo, Krychowiak, Rajkovic, Zhemaletdinov e Ignatiev por el Lokomotiv.

Incidencias: Partido de la tercera jornada en el grupo A de la Champions disputado en el Stadion Lokomotiv ante unos 8.000 espectadores.