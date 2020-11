Fátima Cano vuelve a dar positivo por coronavirus y se pierde la final del Symetra Tour

«Estar entre las cinco primeras e ir al US Open son mis objetivos este año», afirma la golfista gallega, que logró su primera victoria como profesional tras haber superado el coronavirus

La gallega Fátima Cano consiguió este fin de semana su primera victoria como profesional en el Symetra Tour de Estados Unidos. Un triunfo histórico para el golf gallego a nivel profesional que la aúpa al número 3 del ránking y que la acerca cada vez más a su objetivo: participar en el US Open.

-Un cuarto puesto hace dos semanas y, ahora, su primera victoria. ¿Sensaciones inmejorables?

-La verdad es que sí. Me siento muy bien y me alegra que el trabajo por fin esté dando sus frutos. Hace dos semanas ya salí del torneo de Arizona con muy buenas sensaciones. Las supe mantener para California y las cosas salieron a mi favor. Me siento muy orgullosa y muy feliz. Me llevó algo de tiempo creérmelo y hasta que tuve el trofeo en la mano no pensé: «He ganado».

