Roglic sigue siendo el favorito, pero no está espléndido

Carlos Canal

01/11/2020 21:08 h

Tenía buena pinta, parecía que andaba bien, y Hugh Carthy ha demostrado que anda mejor que bien. Su victoria en un puerto como el Angliru no deja dudas de que el británico ha calculado perfectamente su apuesta esta temporada, volcándose al 100 % en su preparación para la Vuelta, sabiendo que en el Tour el nivel era mucho más alto, y ya apunta a más, a generales de grandes vueltas. Sabe sufrir.

Es verdad que varios de los gallos de la Vuelta son los mismos que los que corrieron el Tour, pero el ritmo de la carrera francesa es otro nivel. Los grandes favoritos como Roglic o Carapaz ya vienen desgastados de la ronda gala, que es la que preparan a tope y las ventajas son mínimas en la general con el momento de la verdad asomándose.

Carapaz es el nuevo líder y, con la contrarreloj como gran reto, tiene a su favor la escalada final a O Ézaro. Esa subida la convierte en más favorable para él que en crono habitual, en la que podría perder 40 segundos como poco. En Dumbría, no perderá tanto tiempo. Seguramente, las diferencias no sean tan grandes.

Pero, sinceramente, creo que Carapaz lo tiene muy complicado para salir líder de Galicia. Roglic es un especialista contra el reloj y no le va a dar tregua. Es verdad que no está pletórico, arrastra fatiga del Tour, pero es un hombre que corre de manera muy inteligente y sabe no mostrar la debilidad que pueda llevar por dentro. Aparte tiene el equipo más potente con diferencia para ayudarle. Eso cubre mucho las debilidades del líder. Si no fuese por ellos, habría pasado bastantes más apuros en la Vuelta de los que está pasando.

Por ejemplo, ayer, Sepp Kuss le esperó y le llevó hasta la línea de meta, cuidándole para que no se quedase. Eso, en los momentos decisivos, vale muchísimo para salvar minutos. Gracias a eso sigue a flote. Y también es un corredor que sabe aprovechar muy bien las etapas que le favorecen. Si corre con cabeza, si no sufre un desfallecimiento extraño, creo que puede ganar la general con contundencia.

Pero esto no es fácil. Se habla de que su equipo fue conservador en La Farrapona, perdonando la vida a Carapaz, pero las carreras hay que verlas desde dentro. Si no intentaron meterle más tiempo al ecuatoriano fue porque no pudieron. Los equipos siempre intentan hacer ver que están fuertes, que no tienen debilidades, pero dentro de los coches saben cómo va cada uno y si no se hizo más fue porque, seguramente, no se podía. Las fuerzas están muy igualadas. La clasificación general no miente.