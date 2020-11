Prado dice adiós al Mundial de motocrós por una infección pulmonar derivada del covid

View this post on Instagram

Me destroza no poder estar dando el máximo de mi en pista. A causa del COVID-19 tuve una infección pulmonar que me impide estar en competición. Lo más importante ahora es recuperarme para que mi salud esté bien. Gracias por el apoyo. #sixt1🔥 - It hurts not being at the rest track giving my best. Dud COVID-19 I got a lung infection that will keep me out of competition. I need to recover to get healthy again. Thank you for the support. #sixt1🔥