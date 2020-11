Hamilton: «No sé si estaré aquí el año que viene»

0

01/11/2020 18:52 h

Con un «ni siquiera yo sé si estaré aquí el año que viene, así que eso no me preocupa en este momento» tras ser preguntado sobre un posible adiós de Toto Wolff, el director Mercedes, tras el Gran Premio de Fórmula 1, el piloto británico, Lewis Hamilton, ha sembrado muchas dudas sobre su futuro en el Gran Circo.

Reconoció sentirse identificado con lo que pueda estar sintiendo el propio Wolff, justificando su posible marcha. «Bueno, estamos en noviembre, y todavía estoy, es una locura que estemos... Navidad no está tan lejos. Obviamente, me siento muy bien, todavía me siento muy fuerte, siento que puedo seguir adelante durante muchos meses. Pero mencionas lo que dijo Toto sobre la llamada vida útil. Tengo muchas cosas en mi mente. Me gustaría estar aquí el año que viene, pero no hay garantías de eso con seguridad. Hay muchas cosas que me emocionan de la vida exterior, así que el tiempo dirá».

Su contrato termina a finales del 2020 y parecía que, tras conseguir los hitos de superar a Michael Schumacher como piloto con más victorias y brindarle el campeonato de constructores a su equipo, el hexacampeón anunciaría su renovación. Pero nada más lejos de la realidad. «Hay muchas cosas en mi mente. Me gustaría estar aquí el año que viene, pero tampoco hay garantía. El futuro lo dirá».