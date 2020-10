Duelo de equipos con Movistar esperando para agitarlo todo

0

La Voz de Galicia Delio Fernández

30/10/2020 20:45 h

Está claro que Primoz Roglic viene con la lección fresca y bien aprendida tras lo sucedido en el Tour. Francamente, el esloveno llega muy bien al decisivo fin de semana en Asturias. Serán dos etapas muy duras y consecutivas. La del Angliru es muy corta, pero muy dura y ahí siempre puede suceder cualquier cosa. Conozco el Angliru, lo he subido. Después de una jornada de montaña en la Farrapona, una etapa explosiva, tan corta y tan dura, es una incógnita. Le puede sentar bien o mal a cualquiera.

Ahora, bien. ¿Qué espero que suceda? Pues, básicamente, lo que llevamos viviendo estos días con dos corredores que son muy favoritos y que están marcando diferencias. Roglic está muy bien y además parece que tiene algo más de equipo que Carapaz. Amador es el compañero fiel en Ineos, el que más en forma está y el que más tiempo acompaña a Carapaz. Ahora, Jumbo-Visma, además de a Kuss, también tiene a Bennet en la montaña. Parece que Roglic va a estar más acompañado. Ineos parece que va un poco justo y al ecuatoriano hasta le puede venir bien que Roglic haya cogido el liderato. Sinceramente, veo las cosas muy igualadas y los dos están siendo valientes a la hora de atacar.

Es cierto que hay otros dos o tres corredores que están muy cerca, pero todos nos fijamos en ellos, pendientes de que, en el momento en el que se queden sin equipo, alguno aproveche esa situación.

Habrá que estar pendientes de la meteorología, Parece que no va a llover, y eso provocará menos sorpresas. Cuando llueve, la incertidumbre aparece, porque hay miedo a caídas, hay que abrigarse, comer, beber... Y si además hace frío como está haciendo en esta Vuelta... El resultado lo vimos en la etapa de Formigal, donde Roglic perdió tiempo y el liderato. Pero no tomaría eso como una muestra de flaqueza de Roglic, porque se está viendo como en todas las etapas no quiere dejar escapar ni un segundo. Si echamos cuentas, ¿cuántos segundos ha logrado arañar en las bonificaciones? Nunca se sabe por cuánto se puede decidir una general. No me atrevo a decantarme por ninguno de los dos. Y, obviamente, todo lo que no sea una victoria de alguno de ellos en la general sería una sorpresa. Y ojo con Movistar. Parece que Mas no está a la altura, pero vimos en el Tour cómo fue de menos a más y cómo el equipo está muy fuerte en esta Vuelta. Cuando el Movistar está en segundo plano es peligroso. Quizás no para ganar, pero sí para decidir la carrera. Ya lo hemos visto en ediciones anteriores.