Fútbol, política y lucha de poder

30/10/2020 05:00 h

La dimisión de Josep Maria Bartomeu como presidente del FC Barcelona adelanta unas elecciones que estaban previstas para marzo del 2021 y que, ahora, la comisión gestora del club azulgrana tendrá que convocar en un plazo máximo de tres meses. Mientras, Carles Tusquets será el encargado de presidir dicha comisión, que gobernará de forma temporal hasta la celebración de las elecciones, que tendrán como fecha límite finales del mes de enero. Tiempo que los precandidatos a la presidencia aprovecharán para armar sus proyectos y apurar sus alianzas.

De momento, cinco ya han anunciado que se presentarán. Víctor Font, Toni Freixa, Jordi Farré, Agustí Benedito y Lluís Fernández Alá. En el aire están las intenciones de Emili Rousaud y Joan Laporta, además de la de algún exdirectivo azulgrana y empresarios catalanes. Aunque todo indica que los exmandatarios también se sumarán a la lucha por la presidencia del Barcelona. Pero, ¿quiénes son todos ellos y cuáles serán sus proyectos? Estos son sus perfiles:

Víctor Font

Víctor Font Manté (Granollers, 1972) lleva años preparando su candidatura y su proyecto es, a priori, el favorito en la carrera electoral junto a Joan Laporta. El empresario es cofundador y CEO de Delta Partners Group, una empresa de servicios centrada en las telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnología. También es uno de los fundadores del periódico en catalán Ara, de marcado carácter independentista. El propio Font se define a sí mismo como tal. «El Barça no es una herramienta para hacer política, pero tampoco puede renunciar a lo que es. Sus raíces son catalanas y eso forma parte del ADN. Debemos estar al lado de la voluntad mayoritaria del pueblo. Ahí debe situarse el club», afirmó en una entrevista el empresario, admirador de Artur Mas.

Es íntimo amigo de los exvicepresidentes del Barça, Ferran Soriano, director ejecutivo del Manchester City desde el 2012, y también de Marc Ingla, director general del Lille francés.

Font, que en el 2010 formó parte de la candidatura de Ingla a las elecciones del FC Barcelona, también intentó en el 2015 presentar una propia, pero antes de los comicios descartó su presentación y anunció que se prepararía para los siguientes. En el 2018 presentó la plataforma Sí al futur, con la que se postula para las próximas elecciones.

Apuesta por mezclar lo moderno y tradicional para ser presidente en el 2021. Quiere explotar nuevas vías de ingreso -como la de construir una relación club-seguidor, sin intermediarios- y un modelo deportivo «a lo Cruyff» que contaría con el exjugador Xavi Hernández como piedra angular y con la primacía de la cantera como solución a una etapa posmessi.

Toni Freixa

Antoni Freixa i Martí (Barcelona, 1968) presentó en septiembre su candidatura a la presidencia del Barcelona para las elecciones de marzo del 2021 y que finalmente se celebrarán un par de meses antes. Freixa niega ser la opción continuista de Bartomeu en sus aspiraciones a la presidencia azulgrana y en su presentación mostró todo su apoyo a la continuidad de Ronald Koeman en el banquillo.

Freixa formó ya parte de la directiva del Barcelona bajo los mandatos de Laporta, Rosell y el propio Bartomeu hasta el 2015, cuando presentó su candidatura independiente. En las elecciones de ese año quedó en cuarto lugar, y lleva desde entonces trabajando en un proyecto solvente para los siguientes comicios. Ya en el 2015, el abogado catalán afirmó que si se convertía en presidente del Barcelona, respetaría que los catalanes decidiesen sobre la independencia.

Feliz de que Leo Messi decidiese quedarse finalmente en el Barcelona, Freixa no entiende un proyecto deportivo sin el argentino en las filas azulgranas. También se mostró firmemente convencido de la continuidad de Ronald Koeman como entrenador del primer equipo durante «muchos años». Otra de sus apuestas es la voluntad de potenciar las secciones del club que no sea fútbol.

En el plano económico, asegura que no le preocupa la salud del club. «Cambiando algunos aspectos en la gestión, el Barça va a ser el primero en salir de esta crisis» sentencia y cree que lo primero que habrá que cambiar será racionalizar el gasto.

Jordi Farré

Jordi Farré i Muñoz (L'Hospitalet de Llobregat, 1975), ingeniero y empresario catalán, fue el sido el impulsor de la moción de censura que ha acabado con el mandato de Bartomeu y su junta directiva.

En el 2015 encabezó el grupo Somos gente normal, con el que fue precandidato a las elecciones de ese año. No reunió las firmas necesarias, pero ahora ya tiene una nueva candidatura a punto y confía en sacar el máximo provecho del éxito de la moción y conseguir más apoyos. En mayor del 2020 volvió a postularse como candidato bajo el lema Nou Impuls Barça.

Farré se declara firmemente independentista -«Soy independentista, sí, y mucho. Pero el Barça tiene que estar al margen de la política. Todos pensamos diferente y la grandeza del club es que tiene que aglutinarlo todo y si lo usas políticamente lo destrozas»- y su proyecto pasa por reimpulsar al club reformulándolo económicamente. Para ello, cree que hay que cambiar la estructura actual de ingresos y que crear la marca Barça es vital. También aboga por frenar el proyecto Espai Barça lo antes posible. Repensarlo y empezar de cero.

Firme defensor de las peñas, considera que su gestión tendría que hacerse desde el propio club, con financiación y apoyo constante.

En lo deportivo, cree que figuras como la de Leo Messi y otras «vacas sagradas», como se les conoce, deberían quedarse en el club para siempre. «Son patrimonio», asegura. Muestra su apoyo a Koeman «si lo hace bien», aunque reconoce que ha estado en contacto con el entorno de Jürgen Klopp, ya que le gustan los entrenadores de carácter fuerte, «al estilo del manager del fútbol inglés como Alex Ferguson». Las figuras del director general deportivo y de los ojeadores, son claves para Farré.

Agustí Benedito

Agustí Benedito i Benet (Barcelona, 1964), candidato por partida doble en el 2010 y el 2015, vuelve a reclutar a su equipo para postularse a las elecciones del 2021. El empresario catalán fue miembro de la candidatura de Ángel Fernández en 1997 y fundador de la plataforma Elefant Blau, promotora de la moción de censura al presidente Josep Lluís Núñez. Y no fue la única que presentó, ya que en el 2017 hizo lo propio con el ya dimitido Josep Maria Bartomeu a raíz del caso Neymar, aunque esa moción no prosperó.

Benedito fue miembro de las comisiones deportiva y social azulgrana desde el 2003 hasta el 2009, cuando dimitió por desavenencias con el presidente Joan Laporta. En el 2010 fue uno de los cuatro candidatos que alcanzaron las firmas necesarias para participar en unas elecciones que ganaría Sandro Rosell. En el 2015 se volvió a presentar y quedó en tercer lugar.

Ahora, se presenta a las que serán sus terceras elecciones y muestra su total apoyo a Ronald Koeman, con el que ya habían hablado en el 2015 para dirigir a la plantilla azulgrana. De carácter marcadamente nacionalista, asegura que está más preocupado por la salud económica del club que por la parte deportiva y, como Farré, se muestra totalmente contrario al planteamiento del Espai Barça. Para estas elecciones ha adaptado y mejorado las 100 propuestas que presentó en su programa del 2015.

Lluís Fernández Alà

Lluís Fernández Alà (Barcelona, 1967) es el más desconocido de todos los precandidatos. Empresario de Sant Cugat, que actualmente ejerce el cargo de director de operaciones de Up Catalonia, ha sido el último en sumarse a la carrera electoral y es su primera intromisión en el entorno del Barcelona. Asegura haber estado trabajando en la sombra y que su proyecto contará con «nombres muy potentes».

Tiene un perfil político muy activo y no oculta su ideología independentista, aunque asegura que detrás de su candidatura no hay ningún partido político que lo sostenga. Se presentó como candidato a la alcaldía por Sant Cugat del Vallès con Demòcrates per Catalunya.

Su proyecto se centra en cuatro pilares «fuera los -ismos, recuperar la cantera, no convertir el club en un Sociedad Anónima y priorizar la cordura» y aboga por la unidad del barcelonismo. «No sé si estará con números rojos pero primero de todo pediría una auditoría. Se tiene que gestionar bien el club. No tenemos el jeque árabe de turno que ponga millones y millones de euros pero sí el poder mediático y deportivo que van de la mano, al fin y al cabo, con el económico», asegura Fernández Alà sobre el plano económcio.

En el deportivo, su apuesta es clara. La cantera es lo importante y Francisco Javier García Pimienta se sentaría en su banquillo, al que ve como un nuevo Pep Guardiola.

Joan Laporta y Emili Rousaud

Joan Laporta Estruch (Barcelona, 1962) todavía no ha confirmado su candidatura a la presidencia del Barcelona, pero sí ha mostrado en varias ocasiones su deseo de hacerlo. De ser así, el resto de candidatos lo ve como uno de los peces gordos y el gran rival a batir por su aval de haber dirigido al Barcelona en su época de mayor éxito, entre el 2003 y el 2010, en los que superó incluso un voto de censura.

En el 2015 se volvió a presentar, pero la candidatura de Bartomeu y el triplete conseguido le hicieron quedar en segundo lugar. Si se presenta en las próximas elecciones, será el gran favorito. Y si no lo hace, le dejará el camino más despejado al resto, especialmente a Font.

Tras su etapa en el Barcelona, se sumergió en la política y fue diputado en el Parlamento de Cataluña y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona por su propio partido Democràcia Catalana. Ahora, sucede lo contrario. Laporta deja la política para presentarse de nuevo a la presidencia del Barcelona, pero nunca ha escondido su independentismo.

Leo Messi sería el eje central del proyecto deportivo de Joan Laporta, que habría prometido al argentino fichajes de gran nivel si llega a la presidencia. Un central, un lateral, un centrocampista y dos delanteros que formen una columna vertebral nueva y que se integre con los jóvenes actuales que están rindiendo. La duda estará en el banquillo, ya que no es del todo claro que Koeman continúe como técnico azulgrana. Como todavía no ha anunciado su candidatura oficial, se desconoce cuál sería el proyecto de Laporta a nivel económico.

Lo mismo ocurre con Emili Rousaud Parés (Barcelona, 1966). El empresario catalán todavía no ha hecho firme su intención de presentarse a las elecciones por la presidencia de un club que conoce bien y que está llamado a ser el candidato continuista. El exvicepresidente del Barcelona abandonó la junta por desavenencias con Josep Maria Bartomeu tras el escándalo del Barçagate y promueve una candidatura que aglutine a varios candidatos en una lista unitaria «de unión del barcelonismo y transversal con el objetivo de afrontar con garantías los grandes retos que tiene el club». El empresario catalán basa su propuesta en la que considera complicada situación que atraviesa el Barça tanto institucionalmente como en el ámbito económico.