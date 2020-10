Casemiro saca al Madrid de un apuro

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia IVÁN ANTELO

27/10/2020 23:06 h

La vida europea del Madrid pendía de un hilo. A falta de tres minutos, el Borusia Monchengladbach ganaba por dos goles, un resultado que obligaba al equipo blanco a una proeza para seguir con opciones en las cuatro jornadas finales de la fase de grupos. Sin embargo, jugando a la heroica, con Ramos de nueve, un gol y una asistencia de Casemiro evitaron la tragedia española.

El Madrid solo empató en Renania del Norte (2-2). Y esta vez no fue un tema de ganas. Los blancos pusieron todo lo que tienen sobre el terreno de juego, pero no les dio para ganar a un equipo sin apenas experiencia europea (90 partidos jugados sumaba todo el once local, cuando hay futbolistas del Madrid que uno solo supera la centena). El equipo español no jugó mal, fue superior con balón, pero acusó dos errores defensivos y una notable falta de pegada.

Tampoco fue culpa de las rotaciones ni de dar descanso a jugadores. Todo lo contrario. Zidane dejó a un lado su libreto de dosificaciones y apostó por un once prácticamente idéntico al del Camp Nou. Solo el gallego Lucas Vázquez (otra vez de los mejores) entró en el equipo por el lesionado Nacho, algo que ya había hecho durante la primera mitad del clásico.

El Madrid salió muy enchufado al terreno de juego. En Renania del Norte firmó la mejor primera media hora que se le recuerda en meses. Con actitud y aptitud. Fuerte en la presión alta, desafiando a los alemanes incluso en el cuerpo a cuerpo, paciente en la circulación y rompedor por la banda derecha, con un Lucas nuevamente soberbio en sus galopadas por la banda. Solo le faltó algo de lucidez en los metros finales. Benzema tuvo el gol en el 16 tras un gran control con el pecho que finalizó con remate alto; mientras que Asensio y Vinicius no llegaron por milímetros a un gran centro de Lucas en el 17. El dominio era tal que incluso se pudo ver atacar a los dos laterales a la vez, como en la acción del 30 que terminó con remate de Kroos desde la frontal que obligó a Sommer a intervenir con acierto.

Precisamente el centrocampista alemán sería el desafortunado protagonista poco después. Un error en la salida de balón propicio una contra local que finalizó con gol de Marcus Thuram a asistencia de Pléa (32). Era el primer disparo a puerta del Gladbach. El resultado era injusto, pero los madridistas aún pudieron empatar antes del descanso con otro jugadón de Lucas, que remató Asensio y salvó Sommer con una gran parada (38).

Tras el descanso, el balear volvió a tener el empate, pero su disparo a la salida de un córner se estrelló en el larguero (46). Un error de Ramos, que se quedó enganchado y habilitó a Marcus Thuram, le dio al Gladbach el segundo (58). Courtois evitó el tercero en un mano a mano de Pléa en el que incluso pudo haber penalti.

La recta final fue un asedio. Hazard volvió a jugar y marró una clarísima, mientras que Ramos se situó de delantero buscando la heroica. Benzema recortó distancias con una chilena (87) que coronó un gran centro de Casemiro; mientras que el brasileño acabaría logrando la igualada en el 93, cuando los alemanes descontaban segundos para celebrar la victoria.

Ficha técnica:

Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Bensebaini, Ginter, Elvedi, Kramer, Hofmann, Stindl (Wolf, min 79), Neuhaus, Thuram (Patrick Herrmann, min 71) y Plea (Embolo, min 79).

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Fede Valverde, Kroos (Modric, min 70); Marco Asensio (Rodrygo, min 84), Vinicius (Hazard, min 70) y Benzema.

Goles: 1-0, min 32: Marcus Thuram; 2-0, min 58: Marcus Thuram. 2-1, min 87: Benzema. 2-2, min 93: Casemiro

Árbitro: Orel Grinfeld. Amonestó por los locales a Stindl, BensebainiFalta y Neuhaus; y a Casemiro por los visitantes.

Incidencias: duelo perteneciente a la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions celebrado en el Borussia-Park.