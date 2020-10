Hamilton gana en Portugal y bate el récord de Schumacher

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

25/10/2020 16:33 h

El británico Lewis Hamilton se ha adjudicado este domingo el inédito Gran Premio de Portugal en Portimao y se convierte, con su victoria número 92, en el piloto más laureado de la historia de la fórmula 1 al superar al alemán Michael Schumacher, mientras que el español Carlos Sainz (McLaren), que llegó a liderar la prueba en las primeras vueltas, ha terminado sexto.

Con su octavo triunfo del año, por delante del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), Hamilton ha dado un paso más en el Olimpo del Gran Circo y es desde este domingo el piloto con más victorias de la historia (92), después de igualar hace dos semanas las 91 del mítico Michael Schumacher en el Gran Premio de Eifel. Además, se acerca inexorablemente a su séptimo título mundial, con el que también igualaría al Káiser.

El séxtuple campeón de Fórmula 1 se impuso con autoridad en el Gran Premio de Portugal que se celebró en el Autódromo Internacional del Algarve. «Me va a llevar algo de tiempo asimilarlo. He estado tirando hasta el último momento y aún estoy en modo carrera, no puedo encontrar las palabras», dijo nada más terminar la prueba.

El madrileño, por su parte, protagonizó una espectacular salida en el trazado luso y llegó a liderar la cita durante cuatro vueltas en el tramo inicial, aunque finalmente fue sexto después de superar al mexicano Sergio Pérez (Racing Point) en la vuelta final.

92 victorias. Lewis Hamilton supera a la leyenda Michael Schumacher. #PORmovistarF1 pic.twitter.com/Z7RKAsb19r — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) October 25, 2020