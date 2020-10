«Nos falta tener más paciencia para dar más pases», afirma Bergantiños

0

25/10/2020 20:16 h

Solo Álex Bergantiños compareció en el Dépor, pues Fernando Vázquez no pudo acudir al estadio por culpa de un problema familiar. El capitán deportivista reconoció el mal partido del Dépor: «Ellos son un equipo que sale bien y no nos conseguían llegar al área, pero nosotros no tampoco le robamos en posiciones de hacerles daño. Nos falta tener más paciencia paradar más pases. Tuvimos muchas pérdidas y no tuvimos ataques claros. Hay que trabajar mucho. En casa también costó la semana pasada y frente a rivales que se cierran bien hay que atacar con más paciencia», señaló.

Respecto a los aspectos a mejorar, Bergantiños llamó la atención sobre la presión y la fluidez del juego. «El equipo tiene que crecer en acoplamiento defensivo y posicional. Así podremos mejorar la presión, que requiere de mecanismos más fluidos y tomar buenas decisiones colectivas e individuales. En ataque hemos tomado malas elecciones de pase, necesitamos mayor precisión, porque lo difícil del fútbol es atacar bien, sobre todo cuando esta temporada nos vamos a encontrar a muchos rivales tan ordenados como el Compostela», elogió.

El centrocampista reconoció que el empate no dejó satisfecho al vestuario: « Queremos mejorar en imagen y sensaciones. Fue un partido raro para nosotros, porque el míster no estuvo y se han lesionados varios jugadores. Ahora tenemos una semana para matizar cosas, refrescar un poco el tema físico y que los jugadores vayan cogiendo el punto. Nos espera el domingo que viene un partido muy distinto a este», avisó respecto a la visita al campo de hierba artificial del Unionistas.