San Lázaro revive un derbi desigual

La Voz de Galicia

24/10/2020 20:27 h

El mundo del fútbol está lleno de grandes gestas, de sorpresas monumentales, de victorias de un David sobre un Goliat, de un guerrero gigante filisteo que dobló la rodilla ante un joven e inexperto luchador, en donde un oponente más pequeño y débil mide sus fuerzas ante un adversario mucho más grande y fuerte. Un duelo que provoca un gran desequilibrio. Así podría comenzar a escribirse la historia de esta tarde (17.00 horas) en el estadio de San Lázaro de la capital gallega. En el tapete compostelano tendrán que verse las caras dos contendientes totalmente diferentes, dos equipos con una hoja de ruta sin puntos en común. Compos y Dépor solo se parecen en los colores que adornan sus banderas y sus escudos. Estamos hablando del gran favorito para el ascenso y de un rival que regresa a la categoría de bronce con la única idea de conseguir la salvación, en un año difícil y muy complicado para todos, en el que las circunstancias en las que se disputan los partidos incluso pueden llegar a igualar un poco más las fuerzas. Los presupuestos, las plantillas y las estructuras actuales de ambos clubes no se parecen en nada. Las diferencias son abismales.

El Deportivo arrancó el curso con un solo objetivo: el ascenso. Cualquier otro resultado sería un fracaso. El Compos, por su parte, partió con la intención de consolidarse en Segunda B, aunque el sueño sería estar entre los mejores, algo que inicialmente parece muy complicado. Incluso el descenso no sería un fracaso porque el Compos apenas reforzó la plantilla del ascenso y cuenta con casi la misma mano de obra que tan bien lo hizo en Tercera División, con un vestuario que solo habla gallego. El Dépor, por contra, maneja un presupuesto con cifras al alcance de casi nadie, que asustan, con un colectivo de futbolistas con experiencia en las categorías más potentes del fútbol español. Hablamos del día y de la noche. De David y Goliat.

El Deportivo, casi sin gallegos en sus filas, es el rival a batir. Todos los equipos saldrán a plantarle cara al grupo más poderoso, para firmar una gran gesta y tener sitio en las portadas de los diarios locales. El Compos, conocedor de tal desventaja, no arroja la toalla y afronta el derbi con la intención de recordar aquellas gestas de Primera División ante el Súperdépor. Por aquel entonces andaba por el banquillo de San Lázaro el gallego Fernando Vázquez, un veterano que tendrá enfrente a un inexperto y aventajado alumno. Yago Iglesias entrena por primera vez en esta categoría y deberá estar muy pendiente de todos los movimientos de un técnico que conoce a la perfección todas las divisiones del fútbol español.

En San Lázaro veremos esta tarde dos equipos totalmente diferentes. Compos y Dépor quieren el balón, pero con una filosofía que no tiene muchos puntos en común. Al equipo de Yago Iglesias le gusta controlar la posesión desde el primer instante, un argumento que implantó desde hace cuatro años en un equipo que juega casi de memoria. Los dos técnicos se respetan y conocen a la perfección las virtudes y los defectos de su rival. A estas alturas ya no hay secretos.

Vázquez e Iglesias tienen en sus manos dos plantillas que vienen de categorías distintas y que deberán adaptarse rápido a las nuevas dinámicas para evitar disgustos. Tanto si vienes desde arriba como si llegas desde abajo, la Segunda B te obliga a un esfuerzo añadido para estar a la altura. En eso están Compostela y Deportivo, que para desgracia de todos deberán disputar el derbi a puerta cerrada. La maldita pandemia impide que este duelo, que tantas historias bonitas provocó en el pasado, solo podrá verse por la pequeña pantalla.

Bicho y Samu, bajas locales

El Compostela tiene dos bajas confirmadas para el derbi, las de Samu y Bicho. Este último jugador había viajado a Salamanca, pero ya se sabía que no se podía contar con él. Durante esta semana estuvo probando para ver sus sensaciones, pero no llega a tiempo. Samu acabó con un esguince el último partido. No parecía gran cosa, pero al final fue más de lo esperado y estuvo toda la semana fuera del grupo. El resto del plantel blanquiazul llega al cien por ciento al choque más esperado de esta atípica temporada.

No se esperan muchos cambios en la alineación titular del Compos que perdió en el estreno liguero frente al Unionistas, aunque al jugar en casa y tratarse de un rival como el Deportivo es muy posible que se registren algunas novedades en el once e incluso en la forma de jugar. El cuadro que prepara Yago Iglesias dispone de varios registros diferentes, pero pase lo que pase no va a renunciar al control del balón aunque el rival sea en teoría un equipo de superior nivel.

La semana previa al derbi con los coruñeses fue en la misma línea que las anteriores, sin apenas variaciones. El equipo se centró en trabajar todos los aspectos necesarios para ir mejorando y llegar a la mejor versión, deseando que llegue esta tarde. El equipo trabaja para mejorar cada domingo y con la idea de llegar pronto al nivel más óptimo.

Vázquez repite la lista del estreno

Si Fernando Vázquez pretende retocar algo respecto al debut liguero ante el Salamanca, habrá que esperar a verlo sobre el campo del Vero Boquete. La lista de convocados para el derbi ante el Compostela no recoge ninguna novedad frente a la del estreno en Riazor.

El entrenador del Deportivo citó a 20 jugadores, incluyendo a un solo futbolista del Fabril. Se trata, de nuevo, del punta Adri Castro, quien no llegó a saltar al césped el pasado domingo. El delantero acompañará en la expedición blanquiazul a los 19 miembros del plantel del primer equipo disponibles para su técnico. Una condición que no tienen, por distintos motivos, Héctor Hernández y Diego Rolan.

El lateral sigue sin poder ejercitarse con el grupo debido a sus problemas físicos. El atacante uruguayo, por su parte, no está siquiera en A Coruña, ya que trata de arreglar los papeles que le permitan obtener el permiso de trabajo. Serán las únicas bajas del Dépor en su primer encuentro a domicilio este curso, fijado para el duelo en el campo del Compos.

Cita en la que sí estará Claudio Beauvue, quien no trabajó ayer junto a sus compañeros en Abegondo con permiso del cuerpo técnico. El ariete apunta a repetir presencia en el once coruñés, y la principal duda está en si lo hará con la compañía de otro delantero centro o de un mediapunta.