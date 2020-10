Jorge Prado da positivo por coronavirus y se pierde el GP de Lommel

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

24/10/2020 22:37 h

Varapalo para Jorge Prado en sus aspiraciones al título del Mundial de motocrós. El piloto gallego dio positivo por coronavirus y se perderá, al menos, el Gran Premio de Lommel que se disputará hoy en el circuito belga.

«Como viene siendo habitual el pasado miércoles antes de la carrera hicimos los test pertinentes. Hoy he recibido los resultados y soy positivo en COVID-19. Siento una gran impotencia al no poder correr mañana pues mi labor como profesional fue extremar al máximo las precauciones en todo momento», escribió Prado en un comunicado.

«Mi única rutina ha sido ir a entrenar, al circuito a competir y después a casa manteniéndome en una burbuja tal y como se me pidió. Desafortunadamente, desconocemos tanto sobre este virus que no me hago ni la más remota idea de cómo o en qué momento pude contagiarme», afirmó el lucense, para el que se complican las opciones de cara al Campeonato de MXGP. Prado, es tercero a solo dos puntos de Toni Cairoli, segundo, y a 57 del líder, Tim Gajser a falta de solo tres carreras más.