Un directivo del Barça califica de «puto escándalo» el penalti y luego se disculpa

«Para mí no fue penalti pero es normal que los jugadores del Real Madrid hagan lo máximo para que el árbitro lo pite», lamentó el holandés tras caer en su primer clásico como técnico del Barça

Enorme decepción en el equipo azulgrana por la derrota ante el Real Madrid y enfado monumental por la actuación del colegiado valenciano Martínez Munuera, a juicio de los culés decisivo por señalar penalti, a instancias del VAR, por agarrón de Clement Lenglet a Sergio Ramos cuando el partido marchaba igualado en un Camp Nou desierto.

«Para mí no es penalti y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra? Lenglet coge de la camiseta a Sergio Ramos, pero ni mucho menos es suficiente para que sea penalti. Ha sido determinante en el desenlace del partido», ironizó Ronald Koean, técnico del Barça, que tras el partido persiguió al juez de la contienda camino del túnel de vestuarios. «Es normal que los jugadores del Real Madrid hagan lo máximo para que el árbitro pite penalti. No quiero hablar más de este penalti», añadió el preparador holandés.

Seguir leyendo