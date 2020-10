Jorge Prado reina en Lommel y recorta distancias con el liderato del Mundial

0

La Voz de Galicia charo alonso

21/10/2020 18:12 h

Nueva lección de maestría de Jorge Prado en el circuito de Lommel. El piloto gallego se hizo este miércoles con el Gran Premio de Limburg, el tercero de la temporada, después de dos mangas en las que dominó con mano de hierro y en las que quedó segundo y primero. Con esta victoria el lucense sigue escalando posiciones en el Campeonato de motocrós y ya es tercero a solo dos puntos de su compañero de equipo, Toni Cairoli y a 57 de Tim Gajser a falta de cuatro grandes premios.

Prado volvió a ser el más rápido en la salida de esta segunda carrera en el circuito belga. Con los dos de hoy acumula ya 16 holeshot en lo que va de Mundial y vuelve a demostrar que no hay nadie que se le resista en cuanto suena la bocina. Lideró la primera manga desde la primera vuelta, pero siempre con un ojo pendiente en Tim Gajser, que acechó al piloto gallego sin descanso y en la vuelta número doce, y después de mucho insistir, superó a Prado. El esloveno, y actual líder del Mundial se colocó en primera posición, y aunque el gallego echó el resto para recortar la poca distancia que les separaba, no tuvo el tiempo suficiente y Gajser se llevó la primera manga de la carrera.

La segunda tampoco fue coser y cantar. Prado volvió a liderar en la salida, pero en la quinta vuelta el esloveno logró superarle y se colocó en primera posición. El gallego perdió el liderato y además tuvo que echar la vista atrás, ya que Toni Cairoli le pisaba los talones a menos de dos segundos de distancia. En su lucha con el italiano por mantener la segunda posición ocurrió el milagro. Tim Gajser se salió de la pista en una curva y su Honda se quedó enganchada en una valla publicitaria, lo que le hizo perder varias posiciones y entregar el liderato a Prado. Pero Cairoli no le iba a poner las cosas fáciles al gallego y las últimas vueltas fueron un continuo mano a mano entre ambos pilotos, con varios adelantamientos entre ambos y pendientes de dos perseguidores que tampoco querían renunciar al primer puesto. Romain Febvre y Tim Gajser, ya recuperado de su caída. Jorge Prado tiró de maestría y tras un final más que reñido se alzó con una nueva victoria. Con esta victoria se aseguraba el gran premio y subía al podio por delante de Gajser, quien al final remontó hasta el tercer puesto, y de Cairoli.

Jorge estaba exultante tras la celebración: «Estoy feliz y muy agradecido a todos los que me apoyan. Hoy ha sido un día muy duro, una carrera muy complicada pero con un gran resultado. El fin de semana estuve resfriado y no pude rendir al máximo, pero hoy me he encontrado con mejor ritmo y he podido batallar hasta el final. En la segunda manga cuando vi que podía ganar tuve que dar el cien por cien de mi energía, Toni me adelantó pero yo quería esta victoria y le he vuelto a pasar. Ha sido muy difícil porque además el viento era muy fuerte y en los saltos la moto iba de un lado a otro, estoy contento de acabar esta carrera de una pieza».

MX2

En la categoría de MX2 se vivieron también dos de las mangas más emocionantes del año. La victoria final fue una vez más para el francés Tom Vialle, pero la salsa la puso el piloto local Jago Geerts, quien parecía el hombre más rápido en la arena, pero se fue por los suelos en ambas mangas. En la primera pudo remontar de nuevo e imponerse a Vialle y Watson, pero en la segunda volvió a caer siendo líder y tuvo que ceder las primeras plazas a Vialle, Watson y Van de Moosdijk. El otro gallego de oro, Rubén Fernández hizo dos de sus mejores mangas del año, terminando cuarto y décimo para acabar sexto en la general del gran premio.