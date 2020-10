Bartomeu tira de Piqué para salvarse

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia L. Balado

21/10/2020 14:27 h

Sin ni siquiera estar de cuerpo presente en el Camp Nou en la noche del estreno en Champions, Josep María Bartomeu —que guardaba cuarentena ante el Fererencvaros tras estar en contacto estrecho con un positivo por covid— asistió a una victoria doble. La primera, grupal, sobre el césped; la segunda , a título personal, en los despachos. El presidente del Barcelona, pese a la crisis institucional en la que ha sumido al club y que le tiene contra las cuerdas, se las ha arreglado para dar un último zarpazo dentro del vestuario logrando la renovación —y por tanto una reducción salarial temporal— de cuatro jugadores entre las que destaca la de Piqué, capitán y figura política del Barça.

SEGUNDA REDUCCIÓN

Las cuentas, al límite

La pandemia despejó cualquier duda. Las cuentas del Barcelona no estaban blindadas ante imprevistos. La gestión de Bartomeu al frente del club se ha caracterizado por una ingeniería salarial al límite que no ha soportado la caída de ingresos por el covid. Cuando la Liga se paró la pasada campaña, el Barcelona ya aplicó una reducción de salarios para la plantilla que permitió al club un ahorro de 42 millones de euros. Pero no es suficiente. Al club no le cuadran las cuentas y necesita que los empleados de todo el club se rebajen sus nóminas entre un 20 y un 30 %, algo que no acepta la mayoría de la plantilla.

la plantilla no acepta

Burofax de los capitanes

La segunda reducción salarial planeada por la junta de Bartomeu no ha sido aceptada por los jugadores. Las plantillas del primer equipo y del filial enviaron un burofax —un método de comunicación entre los estamentos culés que empieza a ser habitual— a la directiva mostrando su rechazo a la medida. El documento, enviado el pasado domingo, estaba firmado por los capitanes del equipo B y también por los cuatro del primer equipo: Messi, Busquets, Sergi Roberto y Piqué.

LA JUNTA se BLINDA

A Bartomeu le corre prisa

La junta del Barcelona, que se va a enfrentar a una moción de censura que apunta al próximo lunes y que podría acabar con la dimisión del propio presidente, tiene prisa por arreglar la situación. O al menos maquillarla. Es urgente porque la situación les va al propio bolsillo. Si el club cierra el presente ejercicio con unas pérdidas de más de 35 millones de euros —situación a la que se encaminan con las cuentas actuales—, la junta actual tendría que avalar las pérdidas con su patrimonio. Han intentado evitar este obligación solicitando al CSD que las pérdidas computen como causa de fuerza mayor, pero todavía no hay respuesta. Contra las cuerdas, el camino que exploran es el de las reducciones salariales. Recortes que son en realidad ficticios, porque lo que se está tratando de negociar es ampliar las vinculaciones de los jugadores para poder pagar el mismo salario pero en más años. Un parche que arreglaría el ejercicio pero dejaría una herencia envenenada a los próximos gestores del club.

piqué renueva

Un capitán que se desmarca

No todas las renovaciones que el Barcelona anunció nada más finalizar el partido de Champions tienen el mismo peso. Ter Stegen, por ejemplo, llevaba meses negociando las condiciones para ampliar su vinculación con el club catalán. Evidentemente, la renovación del portero, Lenglet o De Jong —perfiles que no han alzado la voz públicamente contra la directiva— no se pueden comparar con que Piqué haya vinculado su vínculo con el Barcelona. Se trata de uno de los capitanes de la plantilla, que ha tenido sus más y sus menos con la directiva, pero al que no se le discute su peso entre el barcelonismo. En el campo, pero también como figura política y social. Ha renovado hasta el año 2024. Finalizará su contrato con 37 años. Su decisión supone una grieta en el posicionamiento de no negociar del vestuario y se puede interpretar como un punto que apuntarse para Bartomeu.

PLANTE DE LOS JUGADORES

Ausente en la reunión convocada por el club

La oleada de renovaciones llegó en un momento especialmente crítico, en la víspera de la cita entre la directiva y los futbolistas del primer equipo y del filial, así como al personal corporativo, en la que se debía de conformar la mesa negociadora. Desde Barcelona se asegura que ningún jugador quiere asistirá a la reunión con el club. Los deportistas de las secciones no estaban este miércoles convocados porque se han ido cerrando acuerdos para alcanzar lo que en el club denominan «adecuaciones salariales», que no se trata de otra cosa de alargar los contratos para distribuir los salarios en más tiempo, como ha ocurrido en el caso del baloncestista Nikola Mirotic. La misma fórmula de posponer el problema que con el equipo de fútbol.

Sin acuerdo, será imposible cuadrar las cuentas

La dramática situación que viven las arcas del Barcelona, oficiosa desde hace mucho, se hizo oficial a principios de octubre, cuando el vicepresidente económico Jordi Moix detalló la situación en rueda de prensa. El club cerró el ejercicio económico 2019-20, con un resultado limpio de 97 millones de euros de pérdidas debido a la caída de ingresos por la pandemia.

«El impacto del covid-19 hace que tengamos 200 millones menos de ingresos, hace que haya unas pérdidas de 97 y no los 11 millones de beneficios presupuestados», anunció. La junta culpa de todo a la situación actual. Sin los efectos del coronavirus, el club aventura que hubiesen obtenido un beneficio limpio de 2 millones de euros el pasado curso, en contra de los 97 millones de pérdidas que han auditado. «Las plagas de Egipto no son causa nuestra», opinó en referencia a la pandemia, que ha destrozado los beneficios calculados en concepto de entradas, abonos y ventas en tienda.

La deuda neta a 30 de junio del 2020 es de 488 millones de euros, pero el patrimonio neto del club sigue siendo positivo, con un saldo de 35 millones de euros pese a las pérdidas de esta última temporada.

El complicado período 20-21

En cuanto al presupuesto de la temporada actual, la 2020-21, el Barça hizo un adelanto, con unas cifras estimadas de 791 millones de euros de ingresos ordinarios previstos, 64 millones menos de los ingresados en este último curso. Este presupuesto estimado de 791 millones de euros de ingresos se basa en una serie de hipótesis optimistas, como por ejemplo que el Camp Nou pueda abrir al público en diciembre con un 25 por ciento del aforo y que pueda producirse una recuperación progresiva hasta alcanzar el 100 por cien en febrero. Con ese presupuesto y la actual masa salarial, el balance no cuadrará si no hay acuerdo.