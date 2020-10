El Barça examina su proyecto

0

La Voz de Galicia Colpisa

19/10/2020 22:22 h

Comenzar una nueva edición de la Liga de Campeones siempre es motivo de ilusión y esperanza, pero en el Barça eso no está tan claro. Los jóvenes valores como Ansu Fati, Pedri, Trincao, Dest, Araujo, Aleñá, Matheus o Riqui Puig seguro que lo ven así. También el portero brasileño Neto, que será titular en el Camp Nou por primera vez en Europa, o el danés Braithwaite, que tampoco disputó la competición la pasada temporada al ser fichado en febrero por la lesión de Dembélé. Y Junior, que apenas la disfrutó. Incluso el bosnio Pjanic, bregado en mil batallas con el Olympique de Lyon, el Roma y la Juve, estará motivado por estrenarse de azulgrana, quizá de inicio, en el gran torneo continental. Por no hablar de Coutinho, que defiende el título logrado durante su cesión al Bayern de Múnich. Pero para la mayoría de los teóricos titulares, la musiquilla de la Liga de Campeones ha dejado de ser una linda melodía para convertirse en un sonido infernal.

Porque el Barcelona recibe al Ferencváros húngaro 66 días después de despedirse en los cuartos de final de la pasada edición, disputados a partido único en Lisboa, con el resultado más humillante de su historia reciente: 2-8 ante el todopoderoso Bayern de Hansi Flick, como castigo a la mala gestión de los que mandan en el club y a la dejadez competitiva de los que en ese momento jugaban. Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Busquets, De Jong, Griezmann y Leo Messi se verán obligados a revivir mentalmente aquella pesadilla del 14 de agosto en el Estadio da Luz.

Máxima confianza en Messi

El 2-8 hizo daño, tanto que se tradujo en un cambio de técnico inmediato con el adiós de Quique Setién y la llegada de Ronald Koeman, el héroe de la primera Copa de Europa del club con su gol de falta a la Sampdoria en la prórroga de Wembley en 1992. Las remontadas sufridas en Roma (2018) y Liverpool (2019) no supusieron una destitución del entrenador y Ernesto Valverde siguió en el banquillo culé. Pero lo de Lisboa sí costó cabezas. Y no fueron más, porque la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus impidió más movimientos. Hasta Leo Messi quiso irse con el famoso e infructuoso burofax que marcó el corto descanso estival en Can Barça.

Ahora, pese a la derrota liguera en Getafe (1-0), las sensaciones son distintas. Koeman seduce con sus mensajes rotundos y su apuesta por los jóvenes. Los jugadores corren más, vuelven a presionar e intentan que el fútbol tenga fluidez. Y Messi parece dispuesto a liderar otro asalto a la Liga de Campeones que se resiste desde 2015, aunque su nivel no sea el óptimo, hasta el punto de que el técnico holandés tuvo que salir a defenderle en la previa del Barça-Ferencváros. «No tengo duda de su rendimiento y lo vamos a ver en los próximos partidos, estoy seguro», afirmó Koeman antes de admitir: «No somos el máximo favorito al título».

Se esperan rotaciones antes del clásico de Liga el sábado contra el Madrid en el Camp Nou, pero de momento todavía cuesta interpretar los motivos de Koeman para dar descanso a unos u otros jugadores. Es pronto, pero Europa no espera y el Ferencváros anuncia valentía en el Camp Nou de la mano de Rebrov, exdelantero ucraniano que con el Dinamo de Kiev ya ganó en Barcelona en los noventa.

Alineaciones

Barcelona: Neto, Dest, Piqué, Lenglet, Junior Firpo, Pjanic, De Jong, Pedri, Coutinho, Ansu Fati y Messi.

Ferencváros: Dibusz, Heister, Kovacevic, Frimpong, Lovrencsics, Kharatin, Skavrka, Laidouni, Nguen, Boli e Isael.

Arbitro: Sandro Schärer (Suiza).

Horario: 21.00 horas, Movistar Liga de Campeones.