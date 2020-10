Un codazo frena a Jorge Prado en la pugna por el título mundial de motocrós

0

18/10/2020 18:13 h

Un lance en el que el suizo Jeremy Seewer le desplazó hasta provocarle una caída evitó que Jorge Prado tenga ahora mismo a su alcance el liderato del Campeonato del Mundo de la máxima categoría del motocrós mundial.

Después de una primera manga en la que el piloto gallego había logrado la tercera posición del podio en el circuito belga de Lommel (por detrás del francés Gautier Paulin y del esloveno Tim Gajser, tras un memorable pulso en el que se inmiscuyó Walsh), la segunda carrera del Gran Premio de Flandes pintaba mucho mejor para el lucense, que ya había avisado de su potencial al marcar el mejor tiempo en las clasificatorias y conseguir su primera pole position en la élite.

Para empezar, llegaba antes que nadie a la primera curva y firmaba su decimocuarto holeshot de la temporada. La diferencia es tan abrumadora en este aspecto, a favor del gallego (su más directo perseguidor apenas ha logrado tres en lo que va de curso) que en el entorno del motocrós ya se amenaza con un cambio de reglamento en lo referente a las salidas.

Prado adquiría de este modo una notable ventaja inicial por delante de sus rivales directos en la clasificación general del Mundial de MXGP, objetivo del lucense desde que hace unas semanas dio el hachazo para encaramarse en la parte alta de la tabla.

Sin embargo, en un trazado de arena que implica una gran exigencia física (el propio Gajser se fue al suelo en la primera manga, mientras Seewer y Cairoli se hundían en la clasificación), sus adversarios fueron puliendo décima a décima para dejar la carrera en un monólogo de Gajser y una ardua lucha por el segundo puesto entre Jorge Prado y Seewer. Sin embargo, el suizo arriesgó demasiado y acabó dando un codazo al gallego y arrojándolo al suelo. Prado se rehízo como pudo y acabó salvando un cuarto puesto que le otorgó la tercera plaza en la clasificación del Gran Premio de Flandes.

El gallego realiza un análisis optimista y asegura que «fue un buen día»

Jorge Prado mantiene intactas sus esperanzas de conseguir el Campeonato del Mundo. A falta de cinco pruebas para la conclusión de la temporada, el piloto gallego se encuentra a poco más de una carrera de distancia (58 puntos) respecto a la primera plaza absoluta, que está en poder del esloveno Tim Gajser.

De hecho, el deportista gallego realizó un análisis optimista de su participación en el Gran Premio de Flandes. «Fue un buen día. El sábado no me encontraba bien porque estaba resfriado, pero durante la carrera he podido aguantar, aunque fue muy dura físicamente», resumió.

«Gajser iba muy deprisa y no pude seguirle y luego Seewer me golpeó, pero por suerte estoy aquí de nuevo en el podio», añadió Prado.

El Mundial continuará el miércoles en el mismo circuito con la celebración del Gran Premio de Limburg. También en Lommel se disputará el que lleva el propio nombre del circuito. Después, Italia pondrá el cierre al campeonato con la triple cita de Pietramurata: Trentino, Pietramurata y Garda Trentino, todos en la primera semana de noviembre.