Los fans de los Lakers se olvidan del coronavirus

La Voz de Galicia Redacción

La Voz 12/10/2020 12:58 h

Tras conseguir los Ángeles Lakers su decimoséptimo título de campeones de la NBA, la locura se desató en la ciudad. Miles de aficionados no quisieron perderse la oportunidad de celebrar un título atípico marcado por la pandemia sanitaria mundial y se reunieron alrededor del Staples Center , coliseo de los Lakers, donde la alegría dio paso a una celebración en la que apenas se guardaron las medidas de seguridad. Las redes sociales se han inundado de vídeos que muestran la poca responsabilidad de la afición que no guardó la distancia social y muchos no portaban mascarillas.

Esta celebración contrasta con la situación que atraviesa el país. Estados Unidos acumula casi ocho millones de casos y más de 214.000 fallecidos. En la celebración de madrugada llegó a intervenir la policía pero no consiguieron despejar la aglomeración e incluso se llegaron a encender bengalas y a lanzar fuegos artificiales.

El título del coronavirus

La fiesta contrasta con la disputa del título, enmarcado en las excepcionales medidas de seguridad implementadas por la NBA con la burbuja en la que se disputaron los partidos, en los que no hubo espectadores. Los Angeles Lakers se exhibieron ante los Heat de Miami en el sexto partido de las Finales por 106-93 que ganaron 4-2 al mejor de siete, consiguiendo su decimoséptimo título de campeones de la NBA, el primero desde el 2010, y empatan con los Celtics de Boston como las mejores dinastías de la liga.

LeBron James acabó con un triple-doble de 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias, que le hizo merecedor de su cuarto premio de Jugador Más Valioso (MVP) en las 10 Finales que ha disputado. logra su cuarto anillo de campeón de la NBA con tres equipos diferentes después de haber ganado dos con los Heat, el tercero con los Cavaliers de Cleveland y el cuarto con los Lakers.

Durante toda la noche estuvo presente el recuerdo de una leyenda Kobe Bryant, al que el equipo dedicó el anillo de campéon. «Esto es para ti, hermano; para ti, Gianna; para Vanessa, para Natalia, para Bianka y para Capri», escribió en la red social Twitter. «¡Felicidades a todos, al equipo, a Jeanie Buss y a la familia de los Lakers por ganar el campeonato número 17!», ha recordado el jugador español de baloncesto Pau Gasol, excompañero de la leyenda.