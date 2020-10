El Rallye San Froilán regresa con una amplia participación

La federación aprueba las nuevas fechas de las carreras, vinculadas a un estricto protocolo que permita concentrar en seis meses sus campeonatos en formato reducido

El calendario del motor toma forma para la segunda parte del año, siempre que la desescalada en las medidas propiciadas por el estado de alarma avance sin contratiempos por la crisis del coronavirus. La Federación Galega de Automobilismo (FGA) aprobó este jueves, en comisión delegada, el nuevo programa, después de la cancelación de aproximadamente la mitad de sus competiciones. «Nuestro consejo a las escuderías organizadoras fue claro. Si económicamente no se veían con respaldo suficiente o tenían dudas, era mejor anular las carreras este año», explica Iván Corral, presidente de la FGA. A partir de ahí, y con la obligación de respetar las franjas en las que Tráfico no permite carreras —puentes, operación salida y retorno, etc.—, se diseñó un nuevo calendario con los eventos de cada campeonato separados un mínimo de dos semanas. Siempre según el documento aprobado este jueves, y en caso de que no se produzcan contratiempos, la competición regresará el 18 de julio con la cita de karting de A Magdalena y finalizará el 12 de diciembre con el rali Botafumeiro de Santiago.

