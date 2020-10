Los clubes de Tercera barajan no arrancar la Liga el 18 si no les rebajan las exigencias covid-19

0

La Voz de Galicia pablo penedo

09/10/2020 20:41 h

«O nos ayudan, o en estas condiciones no podemos salir a competir». Quien así habla es Iván Crespo, el presidente del Choco y representante de uno de los 18 clubes -de los 24- del grupo gallego de Tercera División presentes en la reunión telemática que a última hora de la tarde del jueves los llevó a la misma conclusión: «Nos planteamos no arrancar la Liga el próximo fin de semana» si no reciben ayuda para la aplicación del protocolo reforzado anti covid-19 exigido para poder competir esta nueva temporada.

En una carta que tenían previsto enviarle durante la tarde de ayer y a la que se habría sumado algún club más de la categoría sin presencia en la reunión del jueves, el grueso de equipos de la Tercera División conmina a la Real Federación Galega de Fútbol a que les resuelva una serie de cuestiones capitales: «Nos tienen que ayudar y formar», resume el mandatario del Choco.

Dos parecen ser las cuestiones centrales que han generado tal punto de inquietud entre los clubes para manifestarse públicamente en términos de renuncia a salir a jugar. El pago de los test y la incorporación obligada de un médico encargado de cuestiones relacionadas con el covid-19, así como de las figuras del delegado de cumplimiento de protocolo (DCP) y el responsable de higiene a cada plantilla de la Liga.

«En la última reunión que mantuvimos con la Federación Gallega, la primera quincena de septiembre, nos dijeron que los test se iban a financiar entre el CSD, la Federación Española, las comunidades autónomas y los clubes. Pero nosotros ya hemos tenido que gastar 850 euros en dos tandas a los jugadores de nuestro equipo de Tercera y de División de Honor Juvenil», apunta Iván Crespo. A lo que Daniel Ramos, presidente del Barco, añade que «a Española dixera que comprara 200.000 test que ía regalar entre os equipos de Segunda B, Terceira e División de Honor Xuvenil, pero non os vimos inda».

Más allá, ambos mandatarios señalan la dificultad que están teniendo la mayoría de los clubes para encontrar un médico que asuma la responsabilidad exigida en el protocolo anti covid-19 de la Federación Española, profesional al que, añaden, hay que remunerar. En esta tesitura, desde el Choco se advierte además de que tienen hasta el próximo jueves para informar de la identidad de dicho médico, del delegado de protocolo y el responsable de higiene, bajo amenaza de que se les dé el primer partido de Liga por perdido.

La RFGF convoca a los 24 equipos de la categoría a una reunión aclaratoria el martes

«Nos han fijado protocolos de difícil cumplimiento para clubes modestos, que nos están comiendo mucho tiempo y nos cargan de responsabilidad. Ya nos cansamos de las ambigüedades e incertidumbres. Nos está provocando agobio y ansiedad», denuncia el presidente del Choco, que pone voz a las preocupaciones del grueso de los clubes gallegos de Tercera, que por no saber, hasta desconocen cómo afectan restricciones como las de Ourense a la Liga.