Oyarzábal no jugará contra Portugal por protocolo covid

07/10/2020 13:07 h

El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzábal no podrá viajar a Lisboa ni, por lo tanto, jugar con la selección española el amistosos de esta noche ante Portugal. El futbolista vasco dio negativo en el PCR, pero tiene anticuerpos IGG, por lo que la UEFA, con un protocolo más estricto, aconseja que no juegue.

«El delantero de la Real Sociedad ha resultado no negativo, aunque posee anticuerpos IGG altamente positivos, por lo que puede desarrollar su actividad profesional con absoluta normalidad y ejercitarse con sus compañeros al no suponer riesgo alguno de contagio. En este sentido, el protocolo de UEFA, al igual que sucediera con Adama en septiembre, recomienda no acudir al estadio si el resultado del PCR no es totalmente negativa», explica el comunicado de la RFEF.

Oyarzábal, no obstante, seguirá concentrado con la selección a la espera de nuevos test para poder participar, en el caso de que arrojen resultados satisfactorios, en los partidos de la Liga de Naciones contra Suiza y Ucrania.