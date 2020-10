Démare gana el primer esprint del Giro, que se queda sin Thomas

0

Primer esprint, primera victoria para Arnaud Démare (Groupama-FDJ). El campeón de Francia conquistó de manera muy ajustada, este martes en Villafranca Tirrena, Sicilia, la cuarta etapa del Giro de Italia, huérfano ya del galés Geraint Thomas, vencedor del Tour de Francia 2018. «Es genial, la suerte está conmigo», celebró Démare, quien lanzó la bicicleta sobre la línea de meta para adelantar por milímetros al eslovaco Peter Sagan, quien ya fue segundo el domingo en Agrigento.

«Incluso en casa me entreno lanzando la bicicleta», sonrió el campeón de Francia, que cumplió en su primera cita en el Giro, el primer esprint masivo de la prueba, después de verse obligado a frenar violentamente a falta de dos kilómetros por un perro en el borde de la calzada. En Villafranca Tirrena, no muy lejos de las islas Eolias, tres corredores acabaron casi empatados por completo. Además de Démare y Sagan, el italiano Davide Ballerini se coló en un esprint atípico que no pudo disputar el colombiano Fernando Gaviria, descolgado durante la etapa por el alto ritmo de los compañeros de Sagan.

La de este martes fue la segunda victoria en el Giro para Démare, después de la conseguida el año pasado en Módena en la 10.ª etapa, tras quedarse cerca en días previos «por falta de confianza», según reconoció. Nada de eso le ocurre este año: desde que volvieron las competiciones a finales de julio, el francés, de 29 años, ha encadenado varios triunfos, en especial la semiclásica italiana Milán-Turín y el Campeonato de Francia. Ausente del Tour, dado que su equipo optó por Thibaut Pinot, Démare se concentró en la ronda italiana, su gran objetivo de la temporada, con el apoyo de sus compañeros habituales (Konovalovas, Scotson, Sinkeldam, Guarnieri).

Esta etapa de 140 kilómetros, la más corta de la presente edición sin contar las contrarrelojes, marca el fin de los días sicilianos, que sin duda han influido en la clasificación general, liderada desde el lunes por Joao Almeida. Este martes, el joven portugués del equipo Deceuninck (22 años) se embolsó incluso dos segundos de bonificación en un esprint intermedio para alejar al ecuatoriano Jonathan Caicedo (EF) a... dos segundos.

Retirada de Thomas

Al día siguiente de su caída en Enna, provocada por un bidón suelto por la carretera, Geraint Thomas se retiró del Giro antes del inicio de la etapa de Catania. Las revisiones llevadas a cabo este martes desvelaron «una pequeña fractura sin desplazamiento en la parte inferior de la pelvis», según el doctor Phil Riley, médico del equipo británico.

La maldición del equipo Ineos en el 2020 sigue su curso. Después del abandono del colombiano Egan Bernal en el Tour de Francia, el adiós de Thomas descabeza al equipo británico, el más potente y adinerado del pelotón, limitado ahora a buscar triunfos de etapa.

Este miércoles, en la primera etapa sobre la Italia continental, el Giro atraviesa la sureña región de Calabria en la quinta etapa, de 225 kilómetros entre Mileto y Camigliatello Silano. El recorrido, accidentado, pasa por el Valico di Montescuro (24,2 km a 5,6%), a menos de 12 kilómetros de meta.